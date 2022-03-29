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Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780752929.html
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине после переговоров в Стамбуле
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 29.03.2022
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине после переговоров в Стамбуле
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине, в том числе с учетом завершившегося в Стамбуле раунда переговоров РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T20:00
2022-03-29T20:00
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
стамбул
россия
владимир путин
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине, в том числе с учетом завершившегося в Стамбуле раунда переговоров представителей РФ и Украины, сообщили в пресс-службе Кремля."Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/evakuatsiya-1780750639.html
https://ria.ru/20220329/dnr-1780748942.html
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украина, в мире, стамбул, россия, владимир путин, франция, эммануэль макрон, донбасс, турция, ситуация в днр и лнр
20:00 29.03.2022
 
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине после переговоров в Стамбуле

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине после переговоров Москвы и Киева в Стамбуле

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине, в том числе с учетом завершившегося в Стамбуле раунда переговоров представителей РФ и Украины, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей", - говорится в сообщении.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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