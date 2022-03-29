https://ria.ru/20220329/ukraina-1780752929.html

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине после переговоров в Стамбуле

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 29.03.2022

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине после переговоров в Стамбуле

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине, в том числе с учетом завершившегося в Стамбуле раунда переговоров РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T20:00

2022-03-29T20:00

2022-03-29T20:00

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

стамбул

россия

владимир путин

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине, в том числе с учетом завершившегося в Стамбуле раунда переговоров представителей РФ и Украины, сообщили в пресс-службе Кремля."Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/evakuatsiya-1780750639.html

https://ria.ru/20220329/dnr-1780748942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, в мире, стамбул, россия, владимир путин, франция, эммануэль макрон, донбасс, турция, ситуация в днр и лнр