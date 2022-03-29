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Умер брянский художник Сергей Ткачев - РИА Новости, 29.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220329/tkachev-1780639720.html
Умер брянский художник Сергей Ткачев
Умер брянский художник Сергей Ткачев - РИА Новости, 29.03.2022
Умер брянский художник Сергей Ткачев
Художник Сергей Ткачев умер 28 марта на 100-м году жизни, об этом сообщается на сайте правительства Брянской области, которое выразило соболезнования в связи с... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:25
2022-03-29T12:25
культура
новости культуры
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БРЯНСК, 29 мар – РИА Новости. Художник Сергей Ткачев умер 28 марта на 100-м году жизни, об этом сообщается на сайте правительства Брянской области, которое выразило соболезнования в связи с его смертью. Сергей Ткачев родился 10 ноября 1922 года в селе Чучуновка Брянской области. Первые навыки рисования он и его младший брат Алексей получили в изобразительном кружке Бежицкого дома пионеров в начале 30-х годов XX века. Как отмечается в сообщении, учебу в Витебском художественном училище прервала война — Ткачев ушел добровольцем в ряды Красной армии.Сергей Петрович окончил факультет живописи Московского художественного института имени В. И. Сурикова, где преподавали Илья Грабарь, Сергей Герасимов, Дмитрий Мочальский, Александр Осмеркин, Александр Матвеев.Произведения братьев Ткачевых входят в экспозиции Третьяковской галереи, Русского музея и еще более ста музеев России и стран СНГ, США, Италии, Китая, находятся в частных коллекциях в двенадцати странах мира.После института художник был направлен на работу в Минск, с этого времени берет начало творческое содружество братьев Ткачевых. Произведения Ткачевых входят в экспозиции Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и еще более 100 учреждений России и стран СНГ, США, Италии, Китая, находятся в частных коллекциях в 12 странах мира. С 1995 года в Брянске работает Музей братьев Ткачевых. В выставочных залах представлена постоянная экспозиция о малой родине художников, их совместной работе и событиях из жизни.
https://ria.ru/20210723/grabar-1742522242.html
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новости культуры, государственный русский музей, третьяковская галерея, брянская область, брянск
12:25 29.03.2022
 
Умер брянский художник Сергей Ткачев

Брянский художник Сергей Ткачев скончался на 100-м году жизни

© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Fotolia / Jozsitoeroe
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БРЯНСК, 29 мар – РИА Новости. Художник Сергей Ткачев умер 28 марта на 100-м году жизни, об этом сообщается на сайте правительства Брянской области, которое выразило соболезнования в связи с его смертью.
"Правительство Брянской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Петровича Ткачева в связи с невосполнимой утратой. Светлая память о великом художнике, чьи работы завоевали признание и любовь поклонников русского искусства со всего мира, навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников и жителей нашего региона", — говорится в заявлении.
Сергей Ткачев родился 10 ноября 1922 года в селе Чучуновка Брянской области. Первые навыки рисования он и его младший брат Алексей получили в изобразительном кружке Бежицкого дома пионеров в начале 30-х годов XX века. Как отмечается в сообщении, учебу в Витебском художественном училище прервала война — Ткачев ушел добровольцем в ряды Красной армии.
Сергей Петрович окончил факультет живописи Московского художественного института имени В. И. Сурикова, где преподавали Илья Грабарь, Сергей Герасимов, Дмитрий Мочальский, Александр Осмеркин, Александр Матвеев.
Произведения братьев Ткачевых входят в экспозиции Третьяковской галереи, Русского музея и еще более ста музеев России и стран СНГ, США, Италии, Китая, находятся в частных коллекциях в двенадцати странах мира.
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После института художник был направлен на работу в Минск, с этого времени берет начало творческое содружество братьев Ткачевых.
"Работы братьев, выполненные в традиции русского реалистического искусства, в наше время являются важным документальным свидетельством отечественной истории, трудной и насыщенной драматическими событиями судьбы русского народа", — пишут на сайте Правительства Брянской области.
Произведения Ткачевых входят в экспозиции Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и еще более 100 учреждений России и стран СНГ, США, Италии, Китая, находятся в частных коллекциях в 12 странах мира.
С 1995 года в Брянске работает Музей братьев Ткачевых. В выставочных залах представлена постоянная экспозиция о малой родине художников, их совместной работе и событиях из жизни.
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