https://ria.ru/20220329/tkachev-1780639720.html

Умер брянский художник Сергей Ткачев

Умер брянский художник Сергей Ткачев - РИА Новости, 29.03.2022

Умер брянский художник Сергей Ткачев

Художник Сергей Ткачев умер 28 марта на 100-м году жизни, об этом сообщается на сайте правительства Брянской области, которое выразило соболезнования в связи с... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:25

2022-03-29T12:25

2022-03-29T12:25

культура

новости культуры

государственный русский музей

третьяковская галерея

брянская область

брянск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149899/45/1498994526_0:251:4912:3014_1920x0_80_0_0_0323e19bf62869e9af50094d44a4f682.jpg

БРЯНСК, 29 мар – РИА Новости. Художник Сергей Ткачев умер 28 марта на 100-м году жизни, об этом сообщается на сайте правительства Брянской области, которое выразило соболезнования в связи с его смертью. Сергей Ткачев родился 10 ноября 1922 года в селе Чучуновка Брянской области. Первые навыки рисования он и его младший брат Алексей получили в изобразительном кружке Бежицкого дома пионеров в начале 30-х годов XX века. Как отмечается в сообщении, учебу в Витебском художественном училище прервала война — Ткачев ушел добровольцем в ряды Красной армии.Сергей Петрович окончил факультет живописи Московского художественного института имени В. И. Сурикова, где преподавали Илья Грабарь, Сергей Герасимов, Дмитрий Мочальский, Александр Осмеркин, Александр Матвеев.Произведения братьев Ткачевых входят в экспозиции Третьяковской галереи, Русского музея и еще более ста музеев России и стран СНГ, США, Италии, Китая, находятся в частных коллекциях в двенадцати странах мира.После института художник был направлен на работу в Минск, с этого времени берет начало творческое содружество братьев Ткачевых. Произведения Ткачевых входят в экспозиции Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и еще более 100 учреждений России и стран СНГ, США, Италии, Китая, находятся в частных коллекциях в 12 странах мира. С 1995 года в Брянске работает Музей братьев Ткачевых. В выставочных залах представлена постоянная экспозиция о малой родине художников, их совместной работе и событиях из жизни.

https://ria.ru/20210723/grabar-1742522242.html

https://ria.ru/20220325/dikunov-1780080988.html

брянская область

брянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, государственный русский музей, третьяковская галерея, брянская область, брянск