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США хотят ограничить закупку Россией запчастей для военных нужд, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2022
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США хотят ограничить закупку Россией запчастей для военных нужд, пишут СМИ
США хотят ограничить закупку Россией запчастей для военных нужд, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2022
США хотят ограничить закупку Россией запчастей для военных нужд, пишут СМИ
Газета Financial Times со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что США хотят принять меры, чтобы ограничить возможности РФ закупать запчасти... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T08:53
2022-03-29T09:25
в мире
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россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что США хотят принять меры, чтобы ограничить возможности РФ закупать запчасти для военных нужд за рубежом, их целью могут стать "ключевые узлы в цепочках поставок".Как пишет газета со ссылкой на чиновника, США "хотят дальнейших действий по ухудшению состояния российской военной техники, ограничив возможности Москвы покупать запчасти иностранного производства", необходимые для продолжения операции на Украине. Отмечается, что целью Вашингтона могут стать "ключевые узлы в цепочках поставок". По словам источника издания, западное сотрудничество в области экспортного контроля не оставит другим странам иного выбора, кроме как подчиниться. В противном случае они рискуют потерять право использовать ключевые американские технологии в своих производственных секторах."Странам может не нравится необходимость делать это, но они делают это, потому что альтернатива еще хуже", - заявил американский чиновник.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США готовятся ввести санкции против российских компаний, поставляющих товары и услуги для военных и разведывательных служб РФ. Под ограничения, как ожидается, попадут такие компании, как "Серния Инжиниринг", "Сертал", а также связанные с ними юрлица. Кроме того, как ожидается, под санкции попадут и ряд технологических компаний, которые оказывают поддержку правительству РФ в рамках проводимой на Украине специальной военной операции. Среди них - АО "НИИ Вектор", крупнейший российский производитель микросхем АО "Микрон" и "Т-Платформа", разрабатывающая суперкомпьютеры.Новые санкции дополнят уже введенные в отношении этих предприятий экспортные ограничения США, с ними будет запрещено проводить финансовые операции.
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в мире, сша, россия
08:53 29.03.2022 (обновлено: 09:25 29.03.2022)
 
США хотят ограничить закупку Россией запчастей для военных нужд, пишут СМИ

Financial Times: США хотят ограничить России закупку запчастей для военных нужд за рубежом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что США хотят принять меры, чтобы ограничить возможности РФ закупать запчасти для военных нужд за рубежом, их целью могут стать "ключевые узлы в цепочках поставок".
Как пишет газета со ссылкой на чиновника, США "хотят дальнейших действий по ухудшению состояния российской военной техники, ограничив возможности Москвы покупать запчасти иностранного производства", необходимые для продолжения операции на Украине. Отмечается, что целью Вашингтона могут стать "ключевые узлы в цепочках поставок". По словам источника издания, западное сотрудничество в области экспортного контроля не оставит другим странам иного выбора, кроме как подчиниться. В противном случае они рискуют потерять право использовать ключевые американские технологии в своих производственных секторах.
"Странам может не нравится необходимость делать это, но они делают это, потому что альтернатива еще хуже", - заявил американский чиновник.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США готовятся ввести санкции против российских компаний, поставляющих товары и услуги для военных и разведывательных служб РФ. Под ограничения, как ожидается, попадут такие компании, как "Серния Инжиниринг", "Сертал", а также связанные с ними юрлица. Кроме того, как ожидается, под санкции попадут и ряд технологических компаний, которые оказывают поддержку правительству РФ в рамках проводимой на Украине специальной военной операции. Среди них - АО "НИИ Вектор", крупнейший российский производитель микросхем АО "Микрон" и "Т-Платформа", разрабатывающая суперкомпьютеры.
Новые санкции дополнят уже введенные в отношении этих предприятий экспортные ограничения США, с ними будет запрещено проводить финансовые операции.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
08:53
США хотят ограничить закупку Россией запчастей для военных нужд, пишут СМИ
 
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