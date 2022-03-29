https://ria.ru/20220329/ssha-1780597414.html

США хотят ограничить закупку Россией запчастей для военных нужд, пишут СМИ

США хотят ограничить закупку Россией запчастей для военных нужд, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2022

США хотят ограничить закупку Россией запчастей для военных нужд, пишут СМИ

Газета Financial Times со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что США хотят принять меры, чтобы ограничить возможности РФ закупать запчасти... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T08:53

2022-03-29T08:53

2022-03-29T09:25

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что США хотят принять меры, чтобы ограничить возможности РФ закупать запчасти для военных нужд за рубежом, их целью могут стать "ключевые узлы в цепочках поставок".Как пишет газета со ссылкой на чиновника, США "хотят дальнейших действий по ухудшению состояния российской военной техники, ограничив возможности Москвы покупать запчасти иностранного производства", необходимые для продолжения операции на Украине. Отмечается, что целью Вашингтона могут стать "ключевые узлы в цепочках поставок". По словам источника издания, западное сотрудничество в области экспортного контроля не оставит другим странам иного выбора, кроме как подчиниться. В противном случае они рискуют потерять право использовать ключевые американские технологии в своих производственных секторах."Странам может не нравится необходимость делать это, но они делают это, потому что альтернатива еще хуже", - заявил американский чиновник.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США готовятся ввести санкции против российских компаний, поставляющих товары и услуги для военных и разведывательных служб РФ. Под ограничения, как ожидается, попадут такие компании, как "Серния Инжиниринг", "Сертал", а также связанные с ними юрлица. Кроме того, как ожидается, под санкции попадут и ряд технологических компаний, которые оказывают поддержку правительству РФ в рамках проводимой на Украине специальной военной операции. Среди них - АО "НИИ Вектор", крупнейший российский производитель микросхем АО "Микрон" и "Т-Платформа", разрабатывающая суперкомпьютеры.Новые санкции дополнят уже введенные в отношении этих предприятий экспортные ограничения США, с ними будет запрещено проводить финансовые операции.

https://ria.ru/20220329/ssha-1780597414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия