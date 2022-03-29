https://ria.ru/20220329/shtrafy-1780631660.html

Британская полиция выписала 20 штрафов за вечеринки на Даунинг-стрит

Британская полиция выписала 20 штрафов за вечеринки на Даунинг-стрит - РИА Новости, 29.03.2022

Британская полиция выписала 20 штрафов за вечеринки на Даунинг-стрит

Британская полиция будет рекомендовать выдавать первые 20 уведомлений о фиксированных штрафах за нарушение правил изоляции от коронавируса на собраниях в офисах РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:57

2022-03-29T11:57

2022-03-29T12:03

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ЛОНДОН, 29 мар - РИА Новости. Британская полиция будет рекомендовать выдавать первые 20 уведомлений о фиксированных штрафах за нарушение правил изоляции от коронавируса на собраниях в офисах и резиденции премьер-министра Бориса Джонсона, говорится в сообщении Скотленд-Ярда.Полиция расследует 12 собраний, проведенных на Даунинг-стрит, после того, как внутреннее расследование показало, что сотрудники Джонсона устраивали вечеринки с алкоголем, а сам премьер присутствовал на нескольких мероприятиях."Сегодня мы начнем направлять 20 уведомлений о фиксированных штрафах, которые будут выданы за нарушения правил локдауна в связи с COVID-19", - отмечается в сообщении.Уведомления о штрафах будут выдаваться Управлением уголовного учета ACRO. "Мы прилагаем все усилия для скорейшего продвижения этого расследования и завершили ряд оценок. Однако из-за значительного объема материалов расследования, которые еще предстоит оценить, могут быть сделаны дальнейшие направления в ACRO, если будет достигнут порог доказательности", - указали в полиции. Там добавили, что не будут подтверждать, о каких событиях говорится в уведомлениях, поскольку это может привести к установлению причастных лиц.Британский премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.Ранее канцелярия премьера опубликовала отчет по итогам внутренней проверки, проведенной старшей госслужащей Сью Грей. Проверка показала, что некоторые "собрания" на Даунинг-стрит проводились в нарушение действовавших на тот момент санитарных правил. Расследованием теперь занимается полиция Лондона. Сам Джонсон после публикации доклада неоднократно отказывался уходить в отставку и призывал дождаться результатов расследования.

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/dzhonson-1770376604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лондон