https://ria.ru/20220329/samorazrushenie-1780583990.html

Publico: США начали саморазрушение гегемонии доллара

Publico: США начали саморазрушение гегемонии доллара - РИА Новости, 29.03.2022

Publico: США начали саморазрушение гегемонии доллара

США начали саморазрушение глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность американской экономики. Такое мнение в статье для испанского издания... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T01:00

2022-03-29T01:00

2022-03-29T01:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США начали саморазрушение глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность американской экономики. Такое мнение в статье для испанского издания Público высказал обозреватель Рафаэль Поч.Таким образом он прокомментировал конфискацию США и их союзниками золотовалютных резервов, которые Центральный банк России хранил на Западе. Соединенные Штаты, уверен автор статьи, послали всему миру четкий сигнал, что средства стоит обезопасить. Принимая такие меры, Америка говорит, что может конфисковать резервы у любой страны, если ее политика окажется не по нраву Вашингтону, или потому что она торгует с соперниками, или потому что слишком хорошо распределяет свои доходы среди населения, нанося ущерб мультинациональным корпорациям, или же просто хочет стать политически и экономически более независимой от структур, контролируемых США.Подобные действия, отмечается в материале, подтолкнут россиян, китайцев, остальных членов БРИКС и другие страны на поиск более безопасных механизмов и валют. И это не далекая перспектива, а уже запущенный процесс.Автор статьи также напомнил, что ни одна из стран БРИКС не присоединилась к санкциям против России. Не поддержали ограничения и член НАТО Турция, государства Персидского залива, страны Западной и Центральной Азии.Кроме того, Саудовская Аравия, в свою очередь, ведет переговоры с Китаем по продаже нефти за юани. Не приведет ли отказ от доллара в торговле нефтью к банкротству США, задается вопросом автор статьи.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ странам из списка недружественных государств за рубли. Президент поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что страна продолжит продавать топливо в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России Владимир Путин.В ответ западные страны ввели множественные санкции. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, центральный банк рф (цб рф), нато, брикс, россия, доллар, украина, в мире, азия