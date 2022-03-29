https://ria.ru/20220329/roskosmos-1780727708.html
"Роскосмос" перенесет на Rutube видеоархив об истории космонавтики
"Роскосмос" перенесет на Rutube видеоархив об истории космонавтики - РИА Новости, 29.03.2022
"Роскосмос" перенесет на Rutube видеоархив об истории космонавтики
Госкорпорация "Роскосмос" перенесет на видеохостинг Rutube (входит в цифровые активы "Газпром-медиа") полный архив видеозаписей о советской и российской... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:32
2022-03-29T17:32
2022-03-29T17:32
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
rutube
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" перенесет на видеохостинг Rutube (входит в цифровые активы "Газпром-медиа") полный архив видеозаписей о советской и российской космонавтике, в котором будет насчитываться более 4 тысяч единиц контента, сообщает пресс-служба холдинга "Газпром-медиа"."Роскосмос ТВ" начал перенос на видеохостинг Rutube полного архива видео о советской и российской космонавтике. Полный архив видео о советской и российской космонавтике на Rutube будет насчитывать более 4 000 единиц контента", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточняют, что архив включает в себя исторические и научно-просветительские фильмы, трансляции космических событий, новостные и аналитические передачи о развитии космонавтики, видео об исторических миссиях, а также актуальные новости с участием космонавтов и сотрудников ракетно-космической индустрии.Также "Роскосмос" планирует проводить онлайн-трансляции с космодрома во время запуска новых ракет и прямые эфиры с космонавтами, находящимися на МКС, заявляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20220322/rutube-1779421483.html
https://ria.ru/20220327/mars-1780335823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), rutube
"Роскосмос" перенесет на Rutube видеоархив об истории космонавтики
"Роскосмос" перенесет на Rutube видеоархив о советской и российской космонавтике