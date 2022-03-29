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Москалькова отреагировала на видео с пытками российских военных - РИА Новости, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/pytki-1780691454.html
Москалькова отреагировала на видео с пытками российских военных
Москалькова отреагировала на видео с пытками российских военных - РИА Новости, 29.03.2022
Москалькова отреагировала на видео с пытками российских военных
Видеокадры с пытками российских военнослужащих на Украине подтверждают, что начатый Россией путь очищения мира от нацизма был абсолютно оправдан, заявила... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:17
2022-03-29T15:23
обострение ситуации в днр и лнр
александр бастрыкин
харьковская область
россия
в мире
украина
татьяна москалькова
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Видеокадры с пытками российских военнослужащих на Украине подтверждают, что начатый Россией путь очищения мира от нацизма был абсолютно оправдан, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ."Буквально на днях была распространена очередная информация, видеосюжет со страшными кадрами пыток наших военнослужащих… Это распространено было украинской стороной, они дали свидетельства и подтверждения той целевой установке, которую дал нам президент РФ Владимир Владимирович Путин: денацификации… Нет нацизму, нет фашизму", - сказала Москалькова в ходе круглого стола на тему "Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке"."То, что мы сегодня видим на экранах, это подтверждает то, что начатый путь очищения мира от зла и насилия был абсолютно оправдан", - добавила российский омбудсмен.Также она заявила, что получила информацию о задержании украинскими военными работников "Росатома" и гражданских моряков."Буквально вчера я получила от наших коллег из "Росатома" сообщение, что наши обычные гражданские люди, которые работали на предприятиях, были схвачены и увезены ВСУ. Мы получили очередную информацию, что обычные гражданские моряки вновь задержаны, подбито судно", - рассказала Москалькова.По ее словам, ей поступило более 400 обращений от родных военнослужащих, попавших в трудную жизненную ситуацию. "Многие рассказывают, что в их адрес поступают угрозы, шантаж", - сообщила Москалькова.Кроме того, она призвала, несмотря на слом всех международных норм, продолжать апеллировать к мировому сообществу."Призываю всех нас ни одной минуты не молчать и продолжать обращаться к мировому сообществу. Да, разрушены все международные нормы, которые были закреплены в Декларации прав человека 1948 года, во всех международных пактах Европейской конвенции, но мы вновь и вновь будем искать тех людей, в которых сохранилась вера в бога, в правду, в добро, с тем, чтобы бить в колокола и разбудить их сердца к очищению от зла и нацизма, к объединению во имя добра и человека", - заявила уполномоченный.
https://ria.ru/20220328/pytki-1780579966.html
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александр бастрыкин, харьковская область, россия, в мире, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
15:17 29.03.2022 (обновлено: 15:23 29.03.2022)
 
Москалькова отреагировала на видео с пытками российских военных

Москалькова о видео пыток российских военных: это говорит о верности пути по денацификации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Видеокадры с пытками российских военнослужащих на Украине подтверждают, что начатый Россией путь очищения мира от нацизма был абсолютно оправдан, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ.
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"Буквально на днях была распространена очередная информация, видеосюжет со страшными кадрами пыток наших военнослужащих… Это распространено было украинской стороной, они дали свидетельства и подтверждения той целевой установке, которую дал нам президент РФ Владимир Владимирович Путин: денацификации… Нет нацизму, нет фашизму", - сказала Москалькова в ходе круглого стола на тему "Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке".
"То, что мы сегодня видим на экранах, это подтверждает то, что начатый путь очищения мира от зла и насилия был абсолютно оправдан", - добавила российский омбудсмен.
Также она заявила, что получила информацию о задержании украинскими военными работников "Росатома" и гражданских моряков.
"Буквально вчера я получила от наших коллег из "Росатома" сообщение, что наши обычные гражданские люди, которые работали на предприятиях, были схвачены и увезены ВСУ. Мы получили очередную информацию, что обычные гражданские моряки вновь задержаны, подбито судно", - рассказала Москалькова.
По ее словам, ей поступило более 400 обращений от родных военнослужащих, попавших в трудную жизненную ситуацию. "Многие рассказывают, что в их адрес поступают угрозы, шантаж", - сообщила Москалькова.
Кроме того, она призвала, несмотря на слом всех международных норм, продолжать апеллировать к мировому сообществу.
"Призываю всех нас ни одной минуты не молчать и продолжать обращаться к мировому сообществу. Да, разрушены все международные нормы, которые были закреплены в Декларации прав человека 1948 года, во всех международных пактах Европейской конвенции, но мы вновь и вновь будем искать тех людей, в которых сохранилась вера в бога, в правду, в добро, с тем, чтобы бить в колокола и разбудить их сердца к очищению от зла и нацизма, к объединению во имя добра и человека", - заявила уполномоченный.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАлександр БастрыкинХарьковская областьРоссияВ миреУкраинаТатьяна МоскальковаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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