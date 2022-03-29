https://ria.ru/20220329/produktsiya-1780633590.html

РЭЦ: вьетнамские покупатели оценили российскую сгущенку и мед

РЭЦ: вьетнамские покупатели оценили российскую сгущенку и мед - РИА Новости, 29.03.2022

РЭЦ: вьетнамские покупатели оценили российскую сгущенку и мед

Вьетнамские потребители заново открывают для себя продукцию из России, спрос на нее повысился еще во время пандемии, а сейчас у них появился новый фаворит -... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:02

2022-03-29T12:02

2022-03-29T12:02

россия

вьетнам

российский экспортный центр (рэц)

торговля

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Вьетнамские потребители заново открывают для себя продукцию из России, спрос на нее повысился еще во время пандемии, а сейчас у них появился новый фаворит - российская сгущенка, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В дегустационном павильоне АПК, который открылся в Хошимине еще в 2017 году, спрос на российские продукты питания растет со времен пандемии. Но в 2022 году посетители и потенциальные партнеры открыли для себя новый товар - сгущенку из натурального молока", - сообщает центр.Несмотря на то, что во Вьетнаме есть свои производители сгущенного молока, российская продукция стала пользоваться высоким спросом у местных покупателей: она считается более экологичной, поскольку производится из натурального молока, кроме того, она вкуснее, дешевле, и у нее много вариантов упаковки, которая привлекает посетителей. "Пока поставщик у русской сгущенки один, но у него уже есть твердый контракт с крупным покупателем", - отмечает РЭЦ.Кроме сгущенки в павильоне в Хошимине традиционно пользуется спросом мед, востребованность которого также выросла за последние несколько месяцев. Помимо этих продуктов, повышенный интерес вызывают кондитерские изделия, макароны и семечки. Крупные торговые сети также хотели бы покупать российские подсолнечное масло и БАДы.Сейчас в дегустационно-демонстрационном павильоне российской продукции АПК свою продукцию представляют более 30 компаний. Кроме того, количество вопросов от экспортеров о том, как приять участие в отборе и попасть на полки павильона, растет с каждым днем.Всего дегустационные павильоны с продукцией Made in Russia открыты в четырех странах: кроме павильона в Хошимине они есть в Китае, ОАЭ и Египте. В павильоне можно попробовать и заказать товары у экспортеров в любом объеме, от оптовой партии до нескольких образцов, чтобы просто попробовать их на вкус.

https://ria.ru/20220321/navigator-1779294222.html

https://ria.ru/20220318/produkty-1778788049.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вьетнам, российский экспортный центр (рэц), торговля