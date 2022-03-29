https://ria.ru/20220329/poruchenie-1780769722.html

Бастрыкин поручил расследовать ранение журналиста "Известий" под Мариуполем

Бастрыкин поручил расследовать ранение журналиста "Известий" под Мариуполем - РИА Новости, 29.03.2022

Бастрыкин поручил расследовать ранение журналиста "Известий" под Мариуполем

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ранения российского журналиста под Мариуполем, сообщается в... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T22:36

2022-03-29T22:36

2022-03-29T22:49

в мире

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ранения российского журналиста под Мариуполем, сообщается в Telegram-канале ведомства.Вечером во вторник стало известно, что в окрестностях этого города получил ранение военкор телеканала "Известия" Родион Северьянов — снайперская пуля попала ему в ногу."Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления расследовать данный факт", - говорится в сообщении.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен. В настоящее время там идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России

https://ria.ru/20220329/ubiystvo-1780726790.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)