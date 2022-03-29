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Байден намекнул на участие американских военных в подготовке украинских сил
Байден намекнул на участие американских военных в подготовке украинских сил - РИА Новости, 29.03.2022
Байден намекнул на участие американских военных в подготовке украинских сил
Президент США Джо Байден намекнул на то, что американские войска могут участвовать в подготовке украинских сил на территории Польши. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T00:13
2022-03-29T00:13
2022-03-29T05:22
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден намекнул на то, что американские войска могут участвовать в подготовке украинских сил на территории Польши.Глава Белого дома в понедельник попытался объяснить, что хотел сказать своими нашумевшими высказываниями на встрече с американскими десантниками, которым он пообещал возможность лично убедиться в мужестве украинцев, когда они "там" окажутся.Он сам неоднократно исключал возможность отправки американских войск на Украину, говоря, что это чревато Третьей мировой войной. В понедельник Байден повторил, что "наземная или ядерная" война с Россией – это последнее, чего ему бы хотелось.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, сша
00:13 29.03.2022 (обновлено: 05:22 29.03.2022)
Байден намекнул на участие американских военных в подготовке украинских сил
Президент США Байден намекнул на участие американцев в подготовке украинских сил в Польше
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден намекнул на то, что американские войска могут участвовать в подготовке украинских сил на территории Польши.
Глава Белого дома в понедельник попытался объяснить, что хотел сказать своими нашумевшими высказываниями на встрече с американскими десантниками, которым он пообещал возможность лично убедиться в мужестве украинцев, когда они "там" окажутся.
"Мы говорили о помощи в подготовке войск, украинских войск, которые в Польше... Я имел в виду быть и разговаривать с украинскими войсками в Польше", - сказал Байден.
Он сам неоднократно исключал возможность отправки американских войск на Украину
, говоря, что это чревато Третьей мировой войной. В понедельник Байден повторил, что "наземная или ядерная" война с Россией – это последнее, чего ему бы хотелось.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.