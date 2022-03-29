https://ria.ru/20220329/plennye-1780624006.html

Омбудсмены ДНР и Чечни осудили жестокое обращение с пленными на Украине

Омбудсмены ДНР и Чечни осудили жестокое обращение с пленными на Украине - РИА Новости, 29.03.2022

Омбудсмены ДНР и Чечни осудили жестокое обращение с пленными на Украине

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила, что обсудила с коллегой из Чечни жестокое обращение украинских военных... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:17

2022-03-29T11:17

2022-03-29T11:50

обострение ситуации в днр и лнр

общество

в мире

дарья морозова

александр бастрыкин

владимир путин

харьковская область

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила, что обсудила с коллегой из Чечни жестокое обращение украинских военных с российскими военнопленными на Украине.Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ.По данным официального Telegram-канала омбудсмена ДНР, в понедельник состоялась рабочая встреча Морозовой и ее коллеги из Чеченской Республики Мансура Солтаева. В рамках встречи правозащитники обменялись мнениями относительно событий, связанных с конфликтом в Донбассе, и ситуации с соблюдением прав человека в данном контексте.Морозова поблагодарила коллегу, руководство и народ Чечни за вклад в борьбу за свободу и независимость ДНР. "Я благодарна вам, благодарна руководству Чеченской Республики, всем ребятам, которые сегодня участвуют в освободительной операции. С вашей помощью мы сможем прекратить геноцид населения Донбасса и восстановить нарушенные права наших граждан", – цитирует Морозову Telegram-канал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/pytki-1780579966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, в мире, дарья морозова, александр бастрыкин, владимир путин, харьковская область, донецкая народная республика, россия