https://ria.ru/20220329/peregovory-1780735024.html

Россия ответит на переданные Украиной письменные предложения

Россия ответит на переданные Украиной письменные предложения - РИА Новости, 29.03.2022

Россия ответит на переданные Украиной письменные предложения

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, что стороны понимают, как надо двигаться к компромиссу. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:57

2022-03-29T17:57

2022-03-29T18:18

россия

украина

в мире

владимир мединский

стамбул

турция

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, что стороны понимают, как надо двигаться к компромиссу."Те предложения, которые Украина нам направила, мы готовы рассмотреть. Дадим наше встречное предложение, безусловно, они у Украины были с самого начала, но теперь мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу", - сказал Мединский журналистам.

https://ria.ru/20220329/peregovory-1780724308.html

россия

украина

стамбул

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Владимир Лаврентьев

россия, украина, в мире, владимир мединский, стамбул, турция