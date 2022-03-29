https://ria.ru/20220329/peregovory-1780735024.html
Россия ответит на переданные Украиной письменные предложения
Россия ответит на переданные Украиной письменные предложения - РИА Новости, 29.03.2022
Россия ответит на переданные Украиной письменные предложения
Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, что стороны понимают, как надо двигаться к компромиссу. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:57
2022-03-29T17:57
2022-03-29T18:18
россия
украина
в мире
владимир мединский
стамбул
турция
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, что стороны понимают, как надо двигаться к компромиссу."Те предложения, которые Украина нам направила, мы готовы рассмотреть. Дадим наше встречное предложение, безусловно, они у Украины были с самого начала, но теперь мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу", - сказал Мединский журналистам.
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780724308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, в мире, владимир мединский, стамбул, турция
17:57 29.03.2022 (обновлено: 18:18 29.03.2022)
Россия ответит на переданные Украиной письменные предложения
Мединский: Россия передаст встречные предложения на переданные Украиной письменные идеи