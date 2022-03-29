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Россия ответит на переданные Украиной письменные предложения - РИА Новости, 29.03.2022
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Россия ответит на переданные Украиной письменные предложения
Россия ответит на переданные Украиной письменные предложения - РИА Новости, 29.03.2022
Россия ответит на переданные Украиной письменные предложения
Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, что стороны понимают, как надо двигаться к компромиссу. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:57
2022-03-29T18:18
россия
украина
в мире
владимир мединский
стамбул
турция
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, что стороны понимают, как надо двигаться к компромиссу."Те предложения, которые Украина нам направила, мы готовы рассмотреть. Дадим наше встречное предложение, безусловно, они у Украины были с самого начала, но теперь мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу", - сказал Мединский журналистам.
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россия, украина, в мире, владимир мединский, стамбул, турция
17:57 29.03.2022 (обновлено: 18:18 29.03.2022)
 
Россия ответит на переданные Украиной письменные предложения

Мединский: Россия передаст встречные предложения на переданные Украиной письменные идеи

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, что стороны понимают, как надо двигаться к компромиссу.
"Те предложения, которые Украина нам направила, мы готовы рассмотреть. Дадим наше встречное предложение, безусловно, они у Украины были с самого начала, но теперь мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу", - сказал Мединский журналистам.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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В США отреагировали на прогресс в переговорах между Россией и Украиной
 
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