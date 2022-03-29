https://ria.ru/20220329/peregovory-1780724308.html
В США отреагировали на прогресс в переговорах между Россией и Украиной
В США отреагировали на прогресс в переговорах между Россией и Украиной - РИА Новости, 29.03.2022
В США отреагировали на прогресс в переговорах между Россией и Украиной
США ориентируются не на заявления России, а ее действия на Украине и пока видят там продолжение военных жестокостей, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ответ... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:13
2022-03-29T17:13
2022-03-29T17:36
в мире
россия
сша
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
украина
донбасс
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. США ориентируются не на заявления России, а ее действия на Украине и пока видят там продолжение военных жестокостей, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ответ на вопрос о ходе российско-украинских переговоров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Блинкен обвинил Россию в продолжении "жестокостей в отношении Украины и ее народа". "И это продолжается в данный момент", - сказал он.Оценивать результативность переговорного процесса, очередной раунд которого прошел во вторник в Стамбуле, он оставил украинским властям. "Я бы оставил нашим украинским партнерам характеризовать, есть ли там реальный прогресс и взаимодействие со стороны России", - сказал Блинкен.
https://ria.ru/20220329/bayden-1780724708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс
17:13 29.03.2022 (обновлено: 17:36 29.03.2022)
В США отреагировали на прогресс в переговорах между Россией и Украиной
Госсекретарь США Блинкен заявил, что Штаты ориентируются на действия России на Украине