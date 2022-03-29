Рейтинг@Mail.ru
В США отреагировали на прогресс в переговорах между Россией и Украиной - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780724308.html
В США отреагировали на прогресс в переговорах между Россией и Украиной
В США отреагировали на прогресс в переговорах между Россией и Украиной - РИА Новости, 29.03.2022
В США отреагировали на прогресс в переговорах между Россией и Украиной
США ориентируются не на заявления России, а ее действия на Украине и пока видят там продолжение военных жестокостей, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ответ... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:13
2022-03-29T17:36
в мире
россия
сша
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775412869_267:484:3047:2048_1920x0_80_0_0_cdf48289ed6db005149faf65b4e06d7b.jpg
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. США ориентируются не на заявления России, а ее действия на Украине и пока видят там продолжение военных жестокостей, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ответ на вопрос о ходе российско-украинских переговоров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Блинкен обвинил Россию в продолжении "жестокостей в отношении Украины и ее народа". "И это продолжается в данный момент", - сказал он.Оценивать результативность переговорного процесса, очередной раунд которого прошел во вторник в Стамбуле, он оставил украинским властям. "Я бы оставил нашим украинским партнерам характеризовать, есть ли там реальный прогресс и взаимодействие со стороны России", - сказал Блинкен.
https://ria.ru/20220329/bayden-1780724708.html
россия
сша
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775412869_652:458:2772:2048_1920x0_80_0_0_2a41572ef03196f68453887648108caa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс
17:13 29.03.2022 (обновлено: 17:36 29.03.2022)
 
В США отреагировали на прогресс в переговорах между Россией и Украиной

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Штаты ориентируются на действия России на Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России и Украины
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. США ориентируются не на заявления России, а ее действия на Украине и пока видят там продолжение военных жестокостей, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ответ на вопрос о ходе российско-украинских переговоров.
"Есть то, что говорит Россия, а есть то, что Россия делает. Мы сфокусированы на последнем", - сказал Блинкен на пресс-конференции в ходе визита в Марокко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Блинкен обвинил Россию в продолжении "жестокостей в отношении Украины и ее народа". "И это продолжается в данный момент", - сказал он.
Оценивать результативность переговорного процесса, очередной раунд которого прошел во вторник в Стамбуле, он оставил украинским властям. "Я бы оставил нашим украинским партнерам характеризовать, есть ли там реальный прогресс и взаимодействие со стороны России", - сказал Блинкен.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
17:14
Байдену написали шпаргалку для разъяснений заявления о Путине
 
В миреРоссияСШАЭнтони БлинкенСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала