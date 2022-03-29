https://ria.ru/20220329/peregovory-1780700649.html

Источник в МИД Турции: переговоры России и Украины в среду не ожидаются

Источник в МИД Турции: переговоры России и Украины в среду не ожидаются - РИА Новости, 29.03.2022

Источник в МИД Турции: переговоры России и Украины в среду не ожидаются

Продолжение переговоров России и Украины в среду в Стамбуле не ожидается, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:50

2022-03-29T15:50

2022-03-29T15:57

россия

украина

мид турции

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

стамбул

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780678022_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_a1ad3d99d93ebcc8adc46f5e5bfa8e3e.jpg

СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Продолжение переговоров России и Украины в среду в Стамбуле не ожидается, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.Во вторник во дворце Долмабахче в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций, которые продлились около трех часов."Продолжение переговоров в среду не ожидается",- сообщил собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220329/peregovory-1780680364.html

россия

украина

донецкая народная республика

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, мид турции, в мире, донецкая народная республика, стамбул, вооруженные силы рф, турция