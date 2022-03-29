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Источник в МИД Турции: переговоры России и Украины в среду не ожидаются - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780700649.html
Источник в МИД Турции: переговоры России и Украины в среду не ожидаются
Источник в МИД Турции: переговоры России и Украины в среду не ожидаются - РИА Новости, 29.03.2022
Источник в МИД Турции: переговоры России и Украины в среду не ожидаются
Продолжение переговоров России и Украины в среду в Стамбуле не ожидается, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:50
2022-03-29T15:57
россия
украина
мид турции
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
стамбул
вооруженные силы рф
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Продолжение переговоров России и Украины в среду в Стамбуле не ожидается, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.Во вторник во дворце Долмабахче в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций, которые продлились около трех часов."Продолжение переговоров в среду не ожидается",- сообщил собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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россия
украина
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стамбул
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россия, украина, мид турции, в мире, донецкая народная республика, стамбул, вооруженные силы рф, турция
15:50 29.03.2022 (обновлено: 15:57 29.03.2022)
 
Источник в МИД Турции: переговоры России и Украины в среду не ожидаются

Источник в МИД Турции: переговоры России и Украины в среду в Стамбуле не ожидаются

© REUTERS / Dilara SenkayaВид на дворец Долмабахче в Стамбуле во время проведения переговоров между Россией и Украиной
Вид на дворец Долмабахче в Стамбуле во время проведения переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Dilara Senkaya
Вид на дворец Долмабахче в Стамбуле во время проведения переговоров между Россией и Украиной
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Продолжение переговоров России и Украины в среду в Стамбуле не ожидается, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
Во вторник во дворце Долмабахче в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций, которые продлились около трех часов.
"Продолжение переговоров в среду не ожидается",- сообщил собеседник агентства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено Путину – Мединский - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
14:46
Мединский подвел итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаМИД ТурцииВ миреДонецкая Народная РеспубликаСтамбулВооруженные силы РФТурция
 
 
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