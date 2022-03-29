https://ria.ru/20220329/peregovory-1780700649.html
Источник в МИД Турции: переговоры России и Украины в среду не ожидаются
Источник в МИД Турции: переговоры России и Украины в среду не ожидаются - РИА Новости, 29.03.2022
Источник в МИД Турции: переговоры России и Украины в среду не ожидаются
Продолжение переговоров России и Украины в среду в Стамбуле не ожидается, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:50
2022-03-29T15:50
2022-03-29T15:57
россия
украина
мид турции
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
стамбул
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780678022_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_a1ad3d99d93ebcc8adc46f5e5bfa8e3e.jpg
СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Продолжение переговоров России и Украины в среду в Стамбуле не ожидается, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.Во вторник во дворце Долмабахче в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций, которые продлились около трех часов."Продолжение переговоров в среду не ожидается",- сообщил собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780680364.html
россия
украина
донецкая народная республика
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780678022_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_e39f77d480cb3b39139ffbd0771fb381.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, мид турции, в мире, донецкая народная республика, стамбул, вооруженные силы рф, турция
15:50 29.03.2022 (обновлено: 15:57 29.03.2022)
Источник в МИД Турции: переговоры России и Украины в среду не ожидаются
Источник в МИД Турции: переговоры России и Украины в среду в Стамбуле не ожидаются