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Киев пообещал отказаться от вступления в военные союзы, заявил Мединский - РИА Новости, 29.03.2022
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Киев пообещал отказаться от вступления в военные союзы, заявил Мединский
Киев пообещал отказаться от вступления в военные союзы, заявил Мединский - РИА Новости, 29.03.2022
Киев пообещал отказаться от вступления в военные союзы, заявил Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:42
2022-03-29T15:52
в мире
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы."Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая РФ", - сказал он в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780698820.html
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в мире, украина, россия, владимир путин
15:42 29.03.2022 (обновлено: 15:52 29.03.2022)
 
Киев пообещал отказаться от вступления в военные союзы, заявил Мединский

Глава российской делегации Мединский: Киев обещал отказаться от вступления в военные союзы

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы.
"Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая РФ", - сказал он в эфире Первого канала.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
15:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мединский назвал предложения Украины конструктивным шагом к компромиссу
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
15:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев отказывается возвращать Крым и Донбасс военным путем, заявил Мединский
 
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