https://ria.ru/20220329/peregovory-1780698371.html

Киев пообещал отказаться от вступления в военные союзы, заявил Мединский

Киев пообещал отказаться от вступления в военные союзы, заявил Мединский - РИА Новости, 29.03.2022

Киев пообещал отказаться от вступления в военные союзы, заявил Мединский

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:42

2022-03-29T15:42

2022-03-29T15:52

в мире

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы."Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая РФ", - сказал он в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220329/peregovory-1780698820.html

https://ria.ru/20220329/ukraina-1780697750.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, владимир путин