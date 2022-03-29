15:42 29.03.2022 (обновлено: 15:52 29.03.2022)
Киев пообещал отказаться от вступления в военные союзы, заявил Мединский
Глава российской делегации Мединский: Киев обещал отказаться от вступления в военные союзы
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы.
"Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая РФ", - сказал он в эфире Первого канала.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины.