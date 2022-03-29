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Шойгу назвал поставки Западом летального оружия Украине безответственными - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/oruzhie-1780638761.html
Шойгу назвал поставки Западом летального оружия Украине безответственными
Шойгу назвал поставки Западом летального оружия Украине безответственными - РИА Новости, 29.03.2022
Шойгу назвал поставки Западом летального оружия Украине безответственными
Поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств, заявил министр обороны... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:14
2022-03-29T12:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наёмникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
https://ria.ru/20220325/oruzhie-1780114562.html
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
12:14 29.03.2022
 
Шойгу назвал поставки Западом летального оружия Украине безответственными

Глава Минобороны Шойгу назвал поставки Западом летального оружия Украине безответственными

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный бронеавтомобиль ВСУ
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наёмникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 16:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российский Генштаб рассказал, какое оружие поставил Запад Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Шойгу
 
 
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