https://ria.ru/20220329/oruzhie-1780638761.html
Шойгу назвал поставки Западом летального оружия Украине безответственными
Шойгу назвал поставки Западом летального оружия Украине безответственными - РИА Новости, 29.03.2022
Шойгу назвал поставки Западом летального оружия Украине безответственными
Поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств, заявил министр обороны... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:14
2022-03-29T12:14
2022-03-29T12:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наёмникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
https://ria.ru/20220325/oruzhie-1780114562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
Шойгу назвал поставки Западом летального оружия Украине безответственными
Глава Минобороны Шойгу назвал поставки Западом летального оружия Украине безответственными