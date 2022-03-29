https://ria.ru/20220329/oruzhie-1780638761.html

Шойгу назвал поставки Западом летального оружия Украине безответственными

Шойгу назвал поставки Западом летального оружия Украине безответственными - РИА Новости, 29.03.2022

Шойгу назвал поставки Западом летального оружия Украине безответственными

Поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств, заявил министр обороны... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:14

2022-03-29T12:14

2022-03-29T12:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наёмникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

https://ria.ru/20220325/oruzhie-1780114562.html

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу