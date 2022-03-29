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Российским дипломатам в Нидерландах дали две недели, чтобы покинуть страну - РИА Новости, 29.03.2022
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Российским дипломатам в Нидерландах дали две недели, чтобы покинуть страну
Российским дипломатам в Нидерландах дали две недели, чтобы покинуть страну - РИА Новости, 29.03.2022
Российским дипломатам в Нидерландах дали две недели, чтобы покинуть страну
Высылаемые из Нидерландов 17 российских дипломатов должны покинуть страну в течение двух недель, заявила РИА Новости официальный представитель МИД страны Тесса... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T19:22
2022-03-29T19:42
в мире
александр шульгин
россия
нидерланды
гаага
мид нидерландов
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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Высылаемые из Нидерландов 17 российских дипломатов должны покинуть страну в течение двух недель, заявила РИА Новости официальный представитель МИД страны Тесса ван Стаден.Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что Гаага высылает 17 российских дипломатов. По его словам, они работали в Нидерландах под дипломатическим прикрытием и "представляли угрозу безопасности страны". Посол РФ в Гааге Александр Шульгин в этой связи был вызван в МИД королевства."Они должны покинуть страну в течение двух недель", - сказала ван Стаден.При этом она отказалась комментировать, сообщил ли посол России о намерениях РФ ввести ответные меры на высылку дипломатов, сославшись на конфиденциальность разговора Шульгина с МИД Нидерландов.В МИД Нидерландов сообщили, что основанием для высылки является информация Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) и Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), "свидетельствующая о том, что заинтересованные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно действуют в качестве разведчиков".В Гааге подчеркнули, что решение было принято в консультации с рядом стран-единомышленников.
https://ria.ru/20220329/niderlandy-1780747649.html
https://ria.ru/20220329/vysylka-1780732137.html
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в мире, александр шульгин, россия, нидерланды, гаага, мид нидерландов
19:22 29.03.2022 (обновлено: 19:42 29.03.2022)
 
Российским дипломатам в Нидерландах дали две недели, чтобы покинуть страну

Семнадцать российских дипломатов должны покинуть Нидерланды в течение двух недель

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание посольства РФ в Гааге
Вид на здание посольства РФ в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Вид на здание посольства РФ в Гааге
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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Высылаемые из Нидерландов 17 российских дипломатов должны покинуть страну в течение двух недель, заявила РИА Новости официальный представитель МИД страны Тесса ван Стаден.
Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что Гаага высылает 17 российских дипломатов. По его словам, они работали в Нидерландах под дипломатическим прикрытием и "представляли угрозу безопасности страны". Посол РФ в Гааге Александр Шульгин в этой связи был вызван в МИД королевства.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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"Они должны покинуть страну в течение двух недель", - сказала ван Стаден.
При этом она отказалась комментировать, сообщил ли посол России о намерениях РФ ввести ответные меры на высылку дипломатов, сославшись на конфиденциальность разговора Шульгина с МИД Нидерландов.
В МИД Нидерландов сообщили, что основанием для высылки является информация Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) и Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), "свидетельствующая о том, что заинтересованные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно действуют в качестве разведчиков".
В Гааге подчеркнули, что решение было принято в консультации с рядом стран-единомышленников.
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В миреАлександр ШульгинРоссияНидерландыГаагаМИД Нидерландов
 
 
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