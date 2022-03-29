https://ria.ru/20220329/niderlandy-1780747798.html

Российским дипломатам в Нидерландах дали две недели, чтобы покинуть страну

Российским дипломатам в Нидерландах дали две недели, чтобы покинуть страну - РИА Новости, 29.03.2022

Российским дипломатам в Нидерландах дали две недели, чтобы покинуть страну

Высылаемые из Нидерландов 17 российских дипломатов должны покинуть страну в течение двух недель, заявила РИА Новости официальный представитель МИД страны Тесса... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T19:22

2022-03-29T19:22

2022-03-29T19:42

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нидерланды

гаага

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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Высылаемые из Нидерландов 17 российских дипломатов должны покинуть страну в течение двух недель, заявила РИА Новости официальный представитель МИД страны Тесса ван Стаден.Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что Гаага высылает 17 российских дипломатов. По его словам, они работали в Нидерландах под дипломатическим прикрытием и "представляли угрозу безопасности страны". Посол РФ в Гааге Александр Шульгин в этой связи был вызван в МИД королевства."Они должны покинуть страну в течение двух недель", - сказала ван Стаден.При этом она отказалась комментировать, сообщил ли посол России о намерениях РФ ввести ответные меры на высылку дипломатов, сославшись на конфиденциальность разговора Шульгина с МИД Нидерландов.В МИД Нидерландов сообщили, что основанием для высылки является информация Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) и Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), "свидетельствующая о том, что заинтересованные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно действуют в качестве разведчиков".В Гааге подчеркнули, что решение было принято в консультации с рядом стран-единомышленников.

https://ria.ru/20220329/niderlandy-1780747649.html

https://ria.ru/20220329/vysylka-1780732137.html

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Владимир Лаврентьев

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