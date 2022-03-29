https://ria.ru/20220329/naemniki-1780640650.html

На Украине за две недели уничтожили около 600 наемников

На Украине за две недели уничтожили около 600 наемников - РИА Новости, 29.03.2022

На Украине за две недели уничтожили около 600 наемников

В ходе специальной военной операции на Украине за последние две недели уничтожены около 600 иностранных наёмников, более 500 покинули страну, сообщил министр... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:19

2022-03-29T12:19

2022-03-29T12:25

в мире

сергей рудской

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777049160_0:205:2912:1843_1920x0_80_0_0_3ede41124f2a3e6be89b0e15c4f4b37c.jpg

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В ходе специальной военной операции на Украине за последние две недели уничтожены около 600 иностранных наёмников, более 500 покинули страну, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."За последние две недели страну покинуло более пятисот наёмников и ещё около шестисот уничтожено", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.По его словам, "продолжаются целенаправленные действия по отслеживанию и уничтожению иностранных наёмников"."В результате ударов высокоточным оружием по центрам подготовки наёмников, а также боевых потерь фиксируется снижение их количества на территории Украины", - сказал министр обороны.На прошлой неделе начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что на территории Украины действуют 6595 иностранных наемников и террористов из 62 государств.

https://ria.ru/20220326/naemniki-1780265352.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/frantsuzy-1779478234.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей рудской, украина, вооруженные силы рф