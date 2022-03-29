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На Украине за две недели уничтожили около 600 наемников - РИА Новости, 29.03.2022
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На Украине за две недели уничтожили около 600 наемников
На Украине за две недели уничтожили около 600 наемников - РИА Новости, 29.03.2022
На Украине за две недели уничтожили около 600 наемников
В ходе специальной военной операции на Украине за последние две недели уничтожены около 600 иностранных наёмников, более 500 покинули страну, сообщил министр... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:19
2022-03-29T12:25
в мире
сергей рудской
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В ходе специальной военной операции на Украине за последние две недели уничтожены около 600 иностранных наёмников, более 500 покинули страну, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."За последние две недели страну покинуло более пятисот наёмников и ещё около шестисот уничтожено", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.По его словам, "продолжаются целенаправленные действия по отслеживанию и уничтожению иностранных наёмников"."В результате ударов высокоточным оружием по центрам подготовки наёмников, а также боевых потерь фиксируется снижение их количества на территории Украины", - сказал министр обороны.На прошлой неделе начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что на территории Украины действуют 6595 иностранных наемников и террористов из 62 государств.
https://ria.ru/20220326/naemniki-1780265352.html
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в мире, сергей рудской, украина, вооруженные силы рф
12:19 29.03.2022 (обновлено: 12:25 29.03.2022)
 
На Украине за две недели уничтожили около 600 наемников

За последние две недели на Украине уничтожили около 600 наемников, более 500 уехали

© REUTERS / Kai PfaffenbachИностранные наемники во Львове, Украина
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Иностранные наемники во Львове, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В ходе специальной военной операции на Украине за последние две недели уничтожены около 600 иностранных наёмников, более 500 покинули страну, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"За последние две недели страну покинуло более пятисот наёмников и ещё около шестисот уничтожено", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
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По его словам, "продолжаются целенаправленные действия по отслеживанию и уничтожению иностранных наёмников".
"В результате ударов высокоточным оружием по центрам подготовки наёмников, а также боевых потерь фиксируется снижение их количества на территории Украины", - сказал министр обороны.
На прошлой неделе начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что на территории Украины действуют 6595 иностранных наемников и террористов из 62 государств.
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