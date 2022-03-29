https://ria.ru/20220329/mishustin-1780679412.html
Мишустин встретился с представителями фракции КПРФ
Мишустин встретился с представителями фракции КПРФ - РИА Новости, 29.03.2022
Мишустин встретился с представителями фракции КПРФ
Слаженная работа правительства с депутатами Госдумы крайне важна, учитывая давление извне, с которым столкнулась Россия в последнее время, заявил... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:44
2022-03-29T14:44
2022-03-29T15:11
михаил мишустин
политика
кпрф
россия
правительство рф
госдума рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Слаженная работа правительства с депутатами Госдумы крайне важна, учитывая давление извне, с которым столкнулась Россия в последнее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ в ГД."В преддверии ежегодного отчета правительства в Государственной думе мы встречаемся с законодателями, чтобы вместе обсудить текущие планы, наметить пути их решения, наиболее значимые задачи обсудить для страны в текущей ситуации. Учитывая такое интенсивное давление извне, с которым столкнулась Россия в последние недели, конечно, нам крайне важна слаженная работа вместе с депутатским корпусом", - сказал Мишустин.Встреча проходит в преддверие ежегодного отчета о работе кабмина за год, который запланирован на 7 апреля.Кроме того, по словам Мишустина, предстоит выполнить поручения президента - повышений пособий, пенсий и других соцвыплат."Рассчитываем на эффективное сотрудничество", - добавил премьер.
https://ria.ru/20220329/biznes-1780497292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, политика, кпрф, россия, правительство рф, госдума рф
14:44 29.03.2022 (обновлено: 15:11 29.03.2022)
Мишустин встретился с представителями фракции КПРФ
Премьер Мишустин встретился с фракцией КПРФ перед отчетом правительства в Госдуме
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Слаженная работа правительства с депутатами Госдумы крайне важна, учитывая давление извне, с которым столкнулась Россия в последнее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ в ГД.
"В преддверии ежегодного отчета правительства в Государственной думе мы встречаемся с законодателями, чтобы вместе обсудить текущие планы, наметить пути их решения, наиболее значимые задачи обсудить для страны в текущей ситуации. Учитывая такое интенсивное давление извне, с которым столкнулась Россия
в последние недели, конечно, нам крайне важна слаженная работа вместе с депутатским корпусом", - сказал Мишустин.
"Очень много общих тем для работы – вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, патриотическое воспитание", - добавил Мишустин.
Встреча проходит в преддверие ежегодного отчета о работе кабмина за год, который запланирован на 7 апреля.
Кроме того, по словам Мишустина, предстоит выполнить поручения президента - повышений пособий, пенсий и других соцвыплат.
"Рассчитываем на эффективное сотрудничество", - добавил премьер.