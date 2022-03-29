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Мишустин встретился с представителями фракции КПРФ - РИА Новости, 29.03.2022
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Мишустин встретился с представителями фракции КПРФ
Мишустин встретился с представителями фракции КПРФ - РИА Новости, 29.03.2022
Мишустин встретился с представителями фракции КПРФ
Слаженная работа правительства с депутатами Госдумы крайне важна, учитывая давление извне, с которым столкнулась Россия в последнее время, заявил... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:44
2022-03-29T15:11
михаил мишустин
политика
кпрф
россия
правительство рф
госдума рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Слаженная работа правительства с депутатами Госдумы крайне важна, учитывая давление извне, с которым столкнулась Россия в последнее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ в ГД."В преддверии ежегодного отчета правительства в Государственной думе мы встречаемся с законодателями, чтобы вместе обсудить текущие планы, наметить пути их решения, наиболее значимые задачи обсудить для страны в текущей ситуации. Учитывая такое интенсивное давление извне, с которым столкнулась Россия в последние недели, конечно, нам крайне важна слаженная работа вместе с депутатским корпусом", - сказал Мишустин.Встреча проходит в преддверие ежегодного отчета о работе кабмина за год, который запланирован на 7 апреля.Кроме того, по словам Мишустина, предстоит выполнить поручения президента - повышений пособий, пенсий и других соцвыплат."Рассчитываем на эффективное сотрудничество", - добавил премьер.
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михаил мишустин, политика, кпрф, россия, правительство рф, госдума рф
14:44 29.03.2022 (обновлено: 15:11 29.03.2022)
 
Мишустин встретился с представителями фракции КПРФ

Премьер Мишустин встретился с фракцией КПРФ перед отчетом правительства в Госдуме

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Слаженная работа правительства с депутатами Госдумы крайне важна, учитывая давление извне, с которым столкнулась Россия в последнее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ в ГД.
"В преддверии ежегодного отчета правительства в Государственной думе мы встречаемся с законодателями, чтобы вместе обсудить текущие планы, наметить пути их решения, наиболее значимые задачи обсудить для страны в текущей ситуации. Учитывая такое интенсивное давление извне, с которым столкнулась Россия в последние недели, конечно, нам крайне важна слаженная работа вместе с депутатским корпусом", - сказал Мишустин.

"Очень много общих тем для работы – вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, патриотическое воспитание", - добавил Мишустин.

Встреча проходит в преддверие ежегодного отчета о работе кабмина за год, который запланирован на 7 апреля.
Кроме того, по словам Мишустина, предстоит выполнить поручения президента - повышений пособий, пенсий и других соцвыплат.
"Рассчитываем на эффективное сотрудничество", - добавил премьер.
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