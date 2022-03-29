https://ria.ru/20220329/mishustin-1780679412.html

Мишустин встретился с представителями фракции КПРФ

Мишустин встретился с представителями фракции КПРФ - РИА Новости, 29.03.2022

Мишустин встретился с представителями фракции КПРФ

Слаженная работа правительства с депутатами Госдумы крайне важна, учитывая давление извне, с которым столкнулась Россия в последнее время, заявил... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:44

2022-03-29T14:44

2022-03-29T15:11

михаил мишустин

политика

кпрф

россия

правительство рф

госдума рф

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Слаженная работа правительства с депутатами Госдумы крайне важна, учитывая давление извне, с которым столкнулась Россия в последнее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ в ГД."В преддверии ежегодного отчета правительства в Государственной думе мы встречаемся с законодателями, чтобы вместе обсудить текущие планы, наметить пути их решения, наиболее значимые задачи обсудить для страны в текущей ситуации. Учитывая такое интенсивное давление извне, с которым столкнулась Россия в последние недели, конечно, нам крайне важна слаженная работа вместе с депутатским корпусом", - сказал Мишустин.Встреча проходит в преддверие ежегодного отчета о работе кабмина за год, который запланирован на 7 апреля.Кроме того, по словам Мишустина, предстоит выполнить поручения президента - повышений пособий, пенсий и других соцвыплат."Рассчитываем на эффективное сотрудничество", - добавил премьер.

https://ria.ru/20220329/biznes-1780497292.html

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Владимир Лаврентьев

михаил мишустин, политика, кпрф, россия, правительство рф, госдума рф