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Россия стремится постепенно перейти к деэскалации - РИА Новости, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/medinskiy-1780734600.html
Россия стремится постепенно перейти к деэскалации
Россия стремится постепенно перейти к деэскалации - РИА Новости, 29.03.2022
Россия стремится постепенно перейти к деэскалации
Россия стремится постепенно прийти к деэскалации, хотя бы на киевском и черниговском направлениях, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:56
2022-03-29T19:02
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
владимир мединский
стамбул
владимир зеленский
турция
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия стремится постепенно прийти к деэскалации, хотя бы на киевском и черниговском направлениях, заявил глава российской делегации Владимир Мединский."Россия стремится постепенно прийти к деэскалации, хотя бы на киевском и черниговском направлениях", - заявил Мединский в интервью RT.Во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.
https://ria.ru/20220329/obstrel-1780665099.html
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россия, украина, владимир мединский, стамбул, владимир зеленский, турция
17:56 29.03.2022 (обновлено: 19:02 29.03.2022)
 
Россия стремится постепенно перейти к деэскалации

Мединский: Россия стремится постепенно перейти к деэскалации

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия стремится постепенно прийти к деэскалации, хотя бы на киевском и черниговском направлениях, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.
"Россия стремится постепенно прийти к деэскалации, хотя бы на киевском и черниговском направлениях", - заявил Мединский в интервью RT.
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 13:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли погранпункт в Курской области
Во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВладимир МединскийСтамбулВладимир ЗеленскийТурция
 
 
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