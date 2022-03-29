https://ria.ru/20220329/medinskiy-1780734600.html

Россия стремится постепенно перейти к деэскалации

Россия стремится постепенно перейти к деэскалации - РИА Новости, 29.03.2022

Россия стремится постепенно перейти к деэскалации

Россия стремится постепенно прийти к деэскалации, хотя бы на киевском и черниговском направлениях, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:56

2022-03-29T17:56

2022-03-29T19:02

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

владимир мединский

стамбул

владимир зеленский

турция

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия стремится постепенно прийти к деэскалации, хотя бы на киевском и черниговском направлениях, заявил глава российской делегации Владимир Мединский."Россия стремится постепенно прийти к деэскалации, хотя бы на киевском и черниговском направлениях", - заявил Мединский в интервью RT.Во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.

https://ria.ru/20220329/obstrel-1780665099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир мединский, стамбул, владимир зеленский, турция