17:56 29.03.2022 (обновлено: 19:02 29.03.2022)
Россия стремится постепенно перейти к деэскалации
Мединский: Россия стремится постепенно перейти к деэскалации
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия стремится постепенно прийти к деэскалации, хотя бы на киевском и черниговском направлениях, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.
"Россия стремится постепенно прийти к деэскалации, хотя бы на киевском и черниговском направлениях", - заявил Мединский в интервью RT.
Во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.