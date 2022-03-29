https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780690787.html
В России 98 процентов случаев коронавируса приходится на "омикрон"
В России 98 процентов случаев коронавируса приходится на "омикрон" - РИА Новости, 29.03.2022
В России 98 процентов случаев коронавируса приходится на "омикрон"
На штамм "омикрон" приходится 98% случаев коронавируса в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:16
2022-03-29T15:16
2022-03-29T15:38
распространение коронавируса
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. На штамм "омикрон" приходится 98% случаев коронавируса в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Это штамм, который, по нашим данным, по мониторингу пейзажа вирусного в стране составляет 98% от всех выявленных вирусов", - сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы.Она пояснила, что 98% людей, которые заболевают ежедневно, заражаются "омикроном".
https://radiosputnik.ria.ru/20220325/prokhlada-1779896060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), омикрон-штамм коронавируса
15:16 29.03.2022 (обновлено: 15:38 29.03.2022)
В России 98 процентов случаев коронавируса приходится на "омикрон"
Глава Роспотребнадзора Попова: 98 процентов случаев коронавируса приходится на "омикрон"