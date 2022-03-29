https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780690787.html

В России 98 процентов случаев коронавируса приходится на "омикрон"

В России 98 процентов случаев коронавируса приходится на "омикрон" - РИА Новости, 29.03.2022

В России 98 процентов случаев коронавируса приходится на "омикрон"

На штамм "омикрон" приходится 98% случаев коронавируса в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:16

2022-03-29T15:16

2022-03-29T15:38

распространение коронавируса

общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763410997_0:191:3071:1918_1920x0_80_0_0_144afca575ef72c2f28d7712e60c3df5.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. На штамм "омикрон" приходится 98% случаев коронавируса в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Это штамм, который, по нашим данным, по мониторингу пейзажа вирусного в стране составляет 98% от всех выявленных вирусов", - сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы.Она пояснила, что 98% людей, которые заболевают ежедневно, заражаются "омикроном".

https://radiosputnik.ria.ru/20220325/prokhlada-1779896060.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), омикрон-штамм коронавируса