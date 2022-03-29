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В России 98 процентов случаев коронавируса приходится на "омикрон" - РИА Новости, 29.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780690787.html
В России 98 процентов случаев коронавируса приходится на "омикрон"
В России 98 процентов случаев коронавируса приходится на "омикрон" - РИА Новости, 29.03.2022
В России 98 процентов случаев коронавируса приходится на "омикрон"
На штамм "омикрон" приходится 98% случаев коронавируса в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:16
2022-03-29T15:38
распространение коронавируса
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. На штамм "омикрон" приходится 98% случаев коронавируса в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Это штамм, который, по нашим данным, по мониторингу пейзажа вирусного в стране составляет 98% от всех выявленных вирусов", - сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы.Она пояснила, что 98% людей, которые заболевают ежедневно, заражаются "омикроном".
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общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), омикрон-штамм коронавируса
15:16 29.03.2022 (обновлено: 15:38 29.03.2022)
 
В России 98 процентов случаев коронавируса приходится на "омикрон"

Глава Роспотребнадзора Попова: 98 процентов случаев коронавируса приходится на "омикрон"

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. На штамм "омикрон" приходится 98% случаев коронавируса в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Это штамм, который, по нашим данным, по мониторингу пейзажа вирусного в стране составляет 98% от всех выявленных вирусов", - сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы.
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 06:00Сказано в эфире
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Она пояснила, что 98% людей, которые заболевают ежедневно, заражаются "омикроном".
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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