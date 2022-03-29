https://ria.ru/20220329/gazifikatsiya-1780710378.html

В Тверской области в 2022 году построят 288 километров газовых сетей

В Тверской области в 2022 году построят 288 километров газовых сетей - РИА Новости, 29.03.2022

В Тверской области в 2022 году построят 288 километров газовых сетей

В Тверской области в этом году построят 288 километров межпоселковых и распределительных сетей, планируется газифицировать 21 населенный пункт, более 6 тысяч... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:26

2022-03-29T16:26

2022-03-29T16:26

тверская область

игорь руденя

природный газ

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ТВЕРЬ. 29 мар – РИА Новости. В Тверской области в этом году построят 288 километров межпоселковых и распределительных сетей, планируется газифицировать 21 населенный пункт, более 6 тысяч домовладений, сообщает пресс-служба регионального правительства.Итоги реализации программы газификации в регионе в 2021 году и планы на текущий год рассмотрены во вторник на заседании областного правительства."Своевременная реализация программы газификации нашего региона играет ключевую роль для успешного решения задач по импортозамещению. Без наличия газовых сетей невозможно создавать современные производства, развивать предприятия, которые производят конкурентную продукцию. Для нас модернизация экономики и повышение качества жизни – это неразрывные процессы, которые должны быть обеспечены ускоренными темпами газификации", - заявил губернатор области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.По словам Рудени, ключевая задача к 2024 году – газификация всех ранее негазифицированных районов Тверской области.Природный газ придет на юго-западные и северо-восточные территории. Это Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, Молоковский, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

https://ria.ru/20220323/importozameschenie-1779712762.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, природный газ