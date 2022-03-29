https://ria.ru/20220329/evakuatsiya-1780732997.html

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще более 300 человек, заявили в ДНР

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще более 300 человек, заявили в ДНР - РИА Новости, 29.03.2022

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще более 300 человек, заявили в ДНР

Более 300 человек эвакуировали во вторник из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:48

2022-03-29T17:48

2022-03-29T18:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

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киев

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Более 300 человек эвакуировали во вторник из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики."В течение дня 29 марта, с 8:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 304 человека, включая 78 детей", — говорится в заявлении.Вчера в Безыменное, где ДНР организовала пункт приема беженцев, прибыли 629 человек, в том числе 131 ребенок.Как передает из Мариуполя корреспондент РИА Новости, обстановка в городе остается напряженной. Остатки нацбатов и украинских войск удалось разрезать на две части, сейчас националисты укрываются на территории "Азовстали". Силы ДНР продолжают зачистку. По словам главы республики Дениса Пушилина, силовики рассчитывают взять город под контроль в ближайшие дни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны России, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции — существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке российских войск развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент.

https://ria.ru/20220329/mariupol-1780625023.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

киев

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф