10:42 29.03.2022 (обновлено: 10:57 29.03.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили 55 украинских националистов
Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки уничтожены 55 украинских националистов
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе
Военнослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки уничтожены 55 украинских националистов и сбит один вертолет.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 55 украинских националистов, один вертолет, две БМП", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.
В заявлении также отмечается, что 14 украинских военнослужащих из двух бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.