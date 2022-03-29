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Силы ДНР за сутки уничтожили 55 украинских националистов - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/donbass-1780614725.html
Силы ДНР за сутки уничтожили 55 украинских националистов
Силы ДНР за сутки уничтожили 55 украинских националистов - РИА Новости, 29.03.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 55 украинских националистов
Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки уничтожены 55 украинских националистов и сбит один вертолет. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:42
2022-03-29T10:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки уничтожены 55 украинских националистов и сбит один вертолет."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 55 украинских националистов, один вертолет, две БМП", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.В заявлении также отмечается, что 14 украинских военнослужащих из двух бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина
10:42 29.03.2022 (обновлено: 10:57 29.03.2022)
 
Силы ДНР за сутки уничтожили 55 украинских националистов

Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки уничтожены 55 украинских националистов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе
Военнослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки уничтожены 55 украинских националистов и сбит один вертолет.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 55 украинских националистов, один вертолет, две БМП", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.
В заявлении также отмечается, что 14 украинских военнослужащих из двух бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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