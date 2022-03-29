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Хиллари Клинтон озвучит злую великаншу в мюзикле
Хиллари Клинтон озвучит злую великаншу в мюзикле - РИА Новости, 29.03.2022
Хиллари Клинтон озвучит злую великаншу в мюзикле
Хиллари Клинтон исполнит роль великанши в постановке Стивена Сондхейма "В лес" в ее родном штате, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:54
2022-03-29T13:54
2022-03-29T13:54
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Хиллари Клинтон исполнит роль великанши в постановке Стивена Сондхейма "В лес" в ее родном штате, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Репертуарный театр Арканзаса. Ее пресс-секретарь также подтвердил эту информацию, пишет Associated Press, напоминая, что Клинтон была первой леди Арканзаса до того, как стала первой леди США. Также она была сенатором, представляющим Нью-Йорк, кандидатом в президенты.Великанша в мюзикле "В лес" — это мстительная вдова. Ее мужа убил мальчик Джек, который оказался в доме двух гигантов, вскарабкавшись по стеблю волшебного боба. В спектакле, впервые представленном зрителям в 1987 году, героиня не появляется на сцене. Хиллари Клинтон ранее сыграла эпизодические роли в сериалах "Мадам госсекретарь" и "Мерфи Браун". Постановка "В лес" будет идти с 19 апреля по 15 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, хиллари клинтон, театр, новости культуры, арканзас, нью-йорк (город), билл клинтон
Хиллари Клинтон озвучит злую великаншу в мюзикле
Хиллари Клинтон озвучит мстительную великаншу в фэнтези-мюзикле
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Хиллари Клинтон исполнит роль великанши в постановке Стивена Сондхейма "В лес" в ее родном штате, об этом сообщает
агентство Associated Press со ссылкой на Репертуарный театр Арканзаса.
"У меня для вас новости, и я в восторге! Если будете в Литл-Роке, посмотрите постановку", — написала Клинтон в своем микроблоге.
Ее пресс-секретарь также подтвердил эту информацию, пишет Associated Press, напоминая, что Клинтон была первой леди Арканзаса до того, как стала первой леди США. Также она была сенатором, представляющим Нью-Йорк, кандидатом в президенты.
Великанша в мюзикле "В лес" — это мстительная вдова. Ее мужа убил мальчик Джек, который оказался в доме двух гигантов, вскарабкавшись по стеблю волшебного боба. В спектакле, впервые представленном зрителям в 1987 году, героиня не появляется на сцене.
Хиллари Клинтон ранее сыграла эпизодические роли в сериалах "Мадам госсекретарь" и "Мерфи Браун".
Постановка "В лес" будет идти с 19 апреля по 15 мая.