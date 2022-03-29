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Хиллари Клинтон озвучит злую великаншу в мюзикле - РИА Новости, 29.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220329/clinton-1780652759.html
Хиллари Клинтон озвучит злую великаншу в мюзикле
Хиллари Клинтон озвучит злую великаншу в мюзикле - РИА Новости, 29.03.2022
Хиллари Клинтон озвучит злую великаншу в мюзикле
Хиллари Клинтон исполнит роль великанши в постановке Стивена Сондхейма "В лес" в ее родном штате, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:54
2022-03-29T13:54
культура
кино и сериалы
хиллари клинтон
театр
новости культуры
арканзас
нью-йорк (город)
билл клинтон
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Хиллари Клинтон исполнит роль великанши в постановке Стивена Сондхейма "В лес" в ее родном штате, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Репертуарный театр Арканзаса. Ее пресс-секретарь также подтвердил эту информацию, пишет Associated Press, напоминая, что Клинтон была первой леди Арканзаса до того, как стала первой леди США. Также она была сенатором, представляющим Нью-Йорк, кандидатом в президенты.Великанша в мюзикле "В лес" — это мстительная вдова. Ее мужа убил мальчик Джек, который оказался в доме двух гигантов, вскарабкавшись по стеблю волшебного боба. В спектакле, впервые представленном зрителям в 1987 году, героиня не появляется на сцене. Хиллари Клинтон ранее сыграла эпизодические роли в сериалах "Мадам госсекретарь" и "Мерфи Браун". Постановка "В лес" будет идти с 19 апреля по 15 мая.
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кино и сериалы, хиллари клинтон, театр, новости культуры, арканзас, нью-йорк (город), билл клинтон
13:54 29.03.2022
 
Хиллари Клинтон озвучит злую великаншу в мюзикле

Хиллари Клинтон озвучит мстительную великаншу в фэнтези-мюзикле

© РИА Новости / Никита Шохов / Перейти в фотобанкХиллари Клинтон
Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Никита Шохов
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Хиллари Клинтон исполнит роль великанши в постановке Стивена Сондхейма "В лес" в ее родном штате, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Репертуарный театр Арканзаса.

"У меня для вас новости, и я в восторге! Если будете в Литл-Роке, посмотрите постановку", — написала Клинтон в своем микроблоге.

Ее пресс-секретарь также подтвердил эту информацию, пишет Associated Press, напоминая, что Клинтон была первой леди Арканзаса до того, как стала первой леди США. Также она была сенатором, представляющим Нью-Йорк, кандидатом в президенты.
Великанша в мюзикле "В лес" — это мстительная вдова. Ее мужа убил мальчик Джек, который оказался в доме двух гигантов, вскарабкавшись по стеблю волшебного боба. В спектакле, впервые представленном зрителям в 1987 году, героиня не появляется на сцене.
Хиллари Клинтон ранее сыграла эпизодические роли в сериалах "Мадам госсекретарь" и "Мерфи Браун".
Постановка "В лес" будет идти с 19 апреля по 15 мая.
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КультураКино и сериалыХиллари КлинтонТеатрНовости культурыАрканзасНью-Йорк (город)Билл Клинтон
 
 
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