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Россия ответит на высылку дипломатов из Северной Македонии - РИА Новости, 28.03.2022
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Россия ответит на высылку дипломатов из Северной Македонии
Россия ответит на высылку дипломатов из Северной Македонии - РИА Новости, 28.03.2022
Россия ответит на высылку дипломатов из Северной Македонии
Россия вынуждена принять ответные меры на высылку дипломатов из Северной Македонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:38
2022-03-28T18:46
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
северная македония
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия вынуждена принять ответные меры на высылку дипломатов из Северной Македонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ведомство напомнило, что 28 марта пять дипломатов российского посольства в Скопье объявлены persona non grata.По словам Захаровой, этот подчеркнуто недружественный шаг – продолжение взятого несколько недель назад властями Северной Македонии курса на стремительный слом двусторонних отношений с Россией."Примкнув к развязанной Западом русофобской истерии, Скопье вновь подтвердил готовность бездумно жертвовать суверенитетом и принимать решения, идущие вразрез с настроениями в обществе и противоречащие коренным национальным интересам", - говорится в заявлении официального представителя МИД РФ."Будем вынуждены принять ответные меры", - добавила она.
https://ria.ru/20220328/diplomaty-1780476629.html
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россия
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, северная македония
18:38 28.03.2022 (обновлено: 18:46 28.03.2022)
 
Россия ответит на высылку дипломатов из Северной Македонии

МИД: Россия вынуждена принять ответные меры на высылку дипломатов из Северной Македонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия вынуждена принять ответные меры на высылку дипломатов из Северной Македонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ведомство напомнило, что 28 марта пять дипломатов российского посольства в Скопье объявлены persona non grata.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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По словам Захаровой, этот подчеркнуто недружественный шаг – продолжение взятого несколько недель назад властями Северной Македонии курса на стремительный слом двусторонних отношений с Россией.
"Примкнув к развязанной Западом русофобской истерии, Скопье вновь подтвердил готовность бездумно жертвовать суверенитетом и принимать решения, идущие вразрез с настроениями в обществе и противоречащие коренным национальным интересам", - говорится в заявлении официального представителя МИД РФ.
"Будем вынуждены принять ответные меры", - добавила она.
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Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2021-2022 годах
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ миреСеверная Македония
 
 
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