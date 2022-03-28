https://ria.ru/20220328/vysylka-1780545454.html
Россия ответит на высылку дипломатов из Северной Македонии
Россия ответит на высылку дипломатов из Северной Македонии - РИА Новости, 28.03.2022
Россия ответит на высылку дипломатов из Северной Македонии
Россия вынуждена принять ответные меры на высылку дипломатов из Северной Македонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:38
2022-03-28T18:38
2022-03-28T18:46
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
северная македония
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия вынуждена принять ответные меры на высылку дипломатов из Северной Македонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ведомство напомнило, что 28 марта пять дипломатов российского посольства в Скопье объявлены persona non grata.По словам Захаровой, этот подчеркнуто недружественный шаг – продолжение взятого несколько недель назад властями Северной Македонии курса на стремительный слом двусторонних отношений с Россией."Примкнув к развязанной Западом русофобской истерии, Скопье вновь подтвердил готовность бездумно жертвовать суверенитетом и принимать решения, идущие вразрез с настроениями в обществе и противоречащие коренным национальным интересам", - говорится в заявлении официального представителя МИД РФ."Будем вынуждены принять ответные меры", - добавила она.
https://ria.ru/20220328/diplomaty-1780476629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, северная македония
18:38 28.03.2022 (обновлено: 18:46 28.03.2022)
Россия ответит на высылку дипломатов из Северной Македонии
МИД: Россия вынуждена принять ответные меры на высылку дипломатов из Северной Македонии