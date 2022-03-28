https://ria.ru/20220328/toplivo-1780572465.html

Отец семьи во Франции выразил возмущение Макрону из-за цен на топливо

Отец семьи во Франции выразил возмущение Макрону из-за цен на топливо - РИА Новости, 28.03.2022

Отец семьи во Франции выразил возмущение Макрону из-за цен на топливо

Отец семейства во Франции выразил возмущение президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи возросшими ценами на топливо, он говорил, что его зарплаты перестало... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T21:41

2022-03-28T21:41

2022-03-28T21:41

экономика

франция

россия

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ПАРИЖ, 28 мар – РИА Новости. Отец семейства во Франции выразил возмущение президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи возросшими ценами на топливо, он говорил, что его зарплаты перестало хватать на достойную жизнь."Если завтра (президент РФ Владимир) Путин отключит газ? Что мы будем делать?",- продолжал мужчина. "Мы организуемся", - ответил Макрон."Хорошо говорить: снизьте температуру (в квартире). Мне не надо было ждать, чтобы мне об этом сказали. Я и так это уже сделал", - заявил мужчина.Комментируя ситуацию, Макрон заявил, что французское государство делает больше всего в Европе в плане покупательской способности граждан."Вы себе не представляет, господин президент! Поставьте себя на место французской семьи. Это ужасно. Это ужасно делать покупки, это ужасно заправляться. Я вам скажу прямо: у меня была зарплата, которая позволяла мне нормально жить, я мог откладывать деньги, я мог ездить в отпуск. Сегодня это невозможно. Я буквально стал нищим работником… Фактически я хожу на работу, чтобы оплачивать счета, денег после этого вообще не остается", - говорил мужчина на повышенных тонах, отмечая, что имеет детей."Что касается цен на газ, бензин, то здесь нет никакого волшебного рецепта, потому что мы его не производим. Что мы должны делать? Мы должны покупать меньше… Мы должны меньше зависеть от России и должны пробовать снизить цены, покупая лучше…Мы боремся за это, и я надеюсь, что в следующие месяцы у нас получится это сделать", - отвечал Макрон.Он также добавил, что в ближайшие недели будут введены меры, чтобы цены на электроэнергию не зависели от цен на газ.Согласно данным министерства экологии Франции, цены на топливо в стране на прошлой неделе подорожали в среднем на 14 центов, достигнув рекордно высокой отметки.Согласно официальным данным, за последние семь дней стоимость дизельного топлива в среднем подскочила на 14 центов, достигнув 2,1165 евро за литр (неделей ранее -1,9755 евро за литр), цена бензина SP95 достигла 1,9670 евро за литр (неделей ранее он стоил 1,9334 евро за литр), а бензин Super SP95 подорожал до 2,0042 евро (неделей ранее его стоимость составила 1,9737 евро за литр).

https://ria.ru/20220328/shok-1780494103.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, франция, россия