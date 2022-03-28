Рейтинг@Mail.ru
Отец семьи во Франции выразил возмущение Макрону из-за цен на топливо - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/toplivo-1780572465.html
Отец семьи во Франции выразил возмущение Макрону из-за цен на топливо
Отец семьи во Франции выразил возмущение Макрону из-за цен на топливо - РИА Новости, 28.03.2022
Отец семьи во Франции выразил возмущение Макрону из-за цен на топливо
Отец семейства во Франции выразил возмущение президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи возросшими ценами на топливо, он говорил, что его зарплаты перестало... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T21:41
2022-03-28T21:41
экономика
франция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628409_9:0:3650:2048_1920x0_80_0_0_d83eec4edb1dc20be37063e3ed43590f.jpg
ПАРИЖ, 28 мар – РИА Новости. Отец семейства во Франции выразил возмущение президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи возросшими ценами на топливо, он говорил, что его зарплаты перестало хватать на достойную жизнь."Если завтра (президент РФ Владимир) Путин отключит газ? Что мы будем делать?",- продолжал мужчина. "Мы организуемся", - ответил Макрон."Хорошо говорить: снизьте температуру (в квартире). Мне не надо было ждать, чтобы мне об этом сказали. Я и так это уже сделал", - заявил мужчина.Комментируя ситуацию, Макрон заявил, что французское государство делает больше всего в Европе в плане покупательской способности граждан."Вы себе не представляет, господин президент! Поставьте себя на место французской семьи. Это ужасно. Это ужасно делать покупки, это ужасно заправляться. Я вам скажу прямо: у меня была зарплата, которая позволяла мне нормально жить, я мог откладывать деньги, я мог ездить в отпуск. Сегодня это невозможно. Я буквально стал нищим работником… Фактически я хожу на работу, чтобы оплачивать счета, денег после этого вообще не остается", - говорил мужчина на повышенных тонах, отмечая, что имеет детей."Что касается цен на газ, бензин, то здесь нет никакого волшебного рецепта, потому что мы его не производим. Что мы должны делать? Мы должны покупать меньше… Мы должны меньше зависеть от России и должны пробовать снизить цены, покупая лучше…Мы боремся за это, и я надеюсь, что в следующие месяцы у нас получится это сделать", - отвечал Макрон.Он также добавил, что в ближайшие недели будут введены меры, чтобы цены на электроэнергию не зависели от цен на газ.Согласно данным министерства экологии Франции, цены на топливо в стране на прошлой неделе подорожали в среднем на 14 центов, достигнув рекордно высокой отметки.Согласно официальным данным, за последние семь дней стоимость дизельного топлива в среднем подскочила на 14 центов, достигнув 2,1165 евро за литр (неделей ранее -1,9755 евро за литр), цена бензина SP95 достигла 1,9670 евро за литр (неделей ранее он стоил 1,9334 евро за литр), а бензин Super SP95 подорожал до 2,0042 евро (неделей ранее его стоимость составила 1,9737 евро за литр).
https://ria.ru/20220328/shok-1780494103.html
https://ria.ru/20220328/toplivo-1780541715.html
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628409_730:0:3461:2048_1920x0_80_0_0_a6f46231936078f76bf7d0ab8aa6b3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, франция, россия
21:41 28.03.2022
 
Отец семьи во Франции выразил возмущение Макрону из-за цен на топливо

Отец семьи во Франции выразил возмущение Макрону из-за высоких цен на топливо

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 мар – РИА Новости. Отец семейства во Франции выразил возмущение президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи возросшими ценами на топливо, он говорил, что его зарплаты перестало хватать на достойную жизнь.
"В пятницу литр дизельного топлива стоит 1,90 евро. С пятницы цены поднялись на 30 центов, теперь литр стоит 2,20 евро. Объясните мне как за 48 часов топливо может подорожать на 30 центов?", - громко говорил мужчина Макрону, который в понедельник находится с визитом в Дижоне. Кадры транслировали французские СМИ.
"Если завтра (президент РФ Владимир) Путин отключит газ? Что мы будем делать?",- продолжал мужчина. "Мы организуемся", - ответил Макрон.
"Хорошо говорить: снизьте температуру (в квартире). Мне не надо было ждать, чтобы мне об этом сказали. Я и так это уже сделал", - заявил мужчина.
Комментируя ситуацию, Макрон заявил, что французское государство делает больше всего в Европе в плане покупательской способности граждан.
"Вы себе не представляет, господин президент! Поставьте себя на место французской семьи. Это ужасно. Это ужасно делать покупки, это ужасно заправляться. Я вам скажу прямо: у меня была зарплата, которая позволяла мне нормально жить, я мог откладывать деньги, я мог ездить в отпуск. Сегодня это невозможно. Я буквально стал нищим работником… Фактически я хожу на работу, чтобы оплачивать счета, денег после этого вообще не остается", - говорил мужчина на повышенных тонах, отмечая, что имеет детей.
Банк Англии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 15:53
В Банке Англии заявили об энергетическом шоке из-за санкций против России
"Что касается цен на газ, бензин, то здесь нет никакого волшебного рецепта, потому что мы его не производим. Что мы должны делать? Мы должны покупать меньше… Мы должны меньше зависеть от России и должны пробовать снизить цены, покупая лучше…Мы боремся за это, и я надеюсь, что в следующие месяцы у нас получится это сделать", - отвечал Макрон.
Он также добавил, что в ближайшие недели будут введены меры, чтобы цены на электроэнергию не зависели от цен на газ.
Согласно данным министерства экологии Франции, цены на топливо в стране на прошлой неделе подорожали в среднем на 14 центов, достигнув рекордно высокой отметки.
Согласно официальным данным, за последние семь дней стоимость дизельного топлива в среднем подскочила на 14 центов, достигнув 2,1165 евро за литр (неделей ранее -1,9755 евро за литр), цена бензина SP95 достигла 1,9670 евро за литр (неделей ранее он стоил 1,9334 евро за литр), а бензин Super SP95 подорожал до 2,0042 евро (неделей ранее его стоимость составила 1,9737 евро за литр).
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 18:18
Во Франции цены на топливо достигли исторического максимума
 
ЭкономикаФранцияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала