https://ria.ru/20220328/shri-lanka-1780532763.html

Из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines на Шри-Ланке застряли туристы

Из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines на Шри-Ланке застряли туристы - РИА Новости, 28.03.2022

Из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines на Шри-Ланке застряли туристы

Российские туроператоры столкнулись с трудностями при вывозе клиентов из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines, рассказали РИА Новости представители... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:37

2022-03-28T18:37

2022-03-28T18:37

туризм

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интурист

санкции в отношении россии

новости - туризм

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские туроператоры столкнулись с трудностями при вывозе клиентов из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines, рассказали РИА Новости представители отрасли.Государственный национальный авиаперевозчик отменил с понедельника полеты в Москву, сославшись на "эксплуатационные ограничения, которые находятся вне контроля авиакомпании"."В связи с возникшими сложностями у национального перевозчика Шри-Ланки решается вопрос с вывозом туристов с Мальдивских островов, которые улетели этой авиакомпаний, и из Шри-Ланки", — сообщили в пресс-службе "Интуриста".Там отметили, что решение ситуации на себя взял авиаперевозчик. "По сообщению авиакомпании, те туристы, которые находится на Шри-Ланке и в других пунктах вылета маршрутной сети SriLankan Airlines, будут пересажены на ближайшие возможные рейсы авиакомпаний-партнеров", — рассказали эксперты. "Туристов из Шри-Ланки вернем через Объединенные Арабские Эмираты. Рейсов достаточно. Новые продажи идут через стыковку в ОАЭ", — сообщил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

https://ria.ru/20220328/shrilanka-1780427120.html

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Лана Баева

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