https://ria.ru/20220328/shri-lanka-1780532763.html
Из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines на Шри-Ланке застряли туристы
Из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines на Шри-Ланке застряли туристы - РИА Новости, 28.03.2022
Из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines на Шри-Ланке застряли туристы
Российские туроператоры столкнулись с трудностями при вывозе клиентов из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines, рассказали РИА Новости представители... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:37
2022-03-28T18:37
2022-03-28T18:37
туризм
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интурист
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские туроператоры столкнулись с трудностями при вывозе клиентов из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines, рассказали РИА Новости представители отрасли.Государственный национальный авиаперевозчик отменил с понедельника полеты в Москву, сославшись на "эксплуатационные ограничения, которые находятся вне контроля авиакомпании"."В связи с возникшими сложностями у национального перевозчика Шри-Ланки решается вопрос с вывозом туристов с Мальдивских островов, которые улетели этой авиакомпаний, и из Шри-Ланки", — сообщили в пресс-службе "Интуриста".Там отметили, что решение ситуации на себя взял авиаперевозчик. "По сообщению авиакомпании, те туристы, которые находится на Шри-Ланке и в других пунктах вылета маршрутной сети SriLankan Airlines, будут пересажены на ближайшие возможные рейсы авиакомпаний-партнеров", — рассказали эксперты. "Туристов из Шри-Ланки вернем через Объединенные Арабские Эмираты. Рейсов достаточно. Новые продажи идут через стыковку в ОАЭ", — сообщил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
https://ria.ru/20220328/shrilanka-1780427120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines на Шри-Ланке застряли туристы
Российские туроператоры столкнулись с трудностями при вывозе своих клиентов из Шри-Ланки
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские туроператоры столкнулись с трудностями при вывозе клиентов из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines, рассказали РИА Новости представители отрасли.
Государственный национальный авиаперевозчик отменил с понедельника полеты в Москву, сославшись на "эксплуатационные ограничения, которые находятся вне контроля авиакомпании".
"В связи с возникшими сложностями у национального перевозчика Шри-Ланки решается вопрос с вывозом туристов с Мальдивских островов, которые улетели этой авиакомпаний, и из Шри-Ланки", — сообщили в пресс-службе "Интуриста".
Там отметили, что решение ситуации на себя взял авиаперевозчик. "По сообщению авиакомпании, те туристы, которые находится на Шри-Ланке и в других пунктах вылета маршрутной сети SriLankan Airlines, будут пересажены на ближайшие возможные рейсы авиакомпаний-партнеров", — рассказали эксперты.
"Туристов из Шри-Ланки вернем через Объединенные Арабские Эмираты. Рейсов достаточно. Новые продажи идут через стыковку в ОАЭ", — сообщил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.