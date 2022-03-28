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Из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines на Шри-Ланке застряли туристы - РИА Новости, 28.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220328/shri-lanka-1780532763.html
Из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines на Шри-Ланке застряли туристы
Из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines на Шри-Ланке застряли туристы - РИА Новости, 28.03.2022
Из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines на Шри-Ланке застряли туристы
Российские туроператоры столкнулись с трудностями при вывозе клиентов из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines, рассказали РИА Новости представители... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:37
2022-03-28T18:37
туризм
туризм
москва
шри-ланка
оаэ
интурист
санкции в отношении россии
новости - туризм
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские туроператоры столкнулись с трудностями при вывозе клиентов из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines, рассказали РИА Новости представители отрасли.Государственный национальный авиаперевозчик отменил с понедельника полеты в Москву, сославшись на "эксплуатационные ограничения, которые находятся вне контроля авиакомпании"."В связи с возникшими сложностями у национального перевозчика Шри-Ланки решается вопрос с вывозом туристов с Мальдивских островов, которые улетели этой авиакомпаний, и из Шри-Ланки", — сообщили в пресс-службе "Интуриста".Там отметили, что решение ситуации на себя взял авиаперевозчик. "По сообщению авиакомпании, те туристы, которые находится на Шри-Ланке и в других пунктах вылета маршрутной сети SriLankan Airlines, будут пересажены на ближайшие возможные рейсы авиакомпаний-партнеров", — рассказали эксперты. "Туристов из Шри-Ланки вернем через Объединенные Арабские Эмираты. Рейсов достаточно. Новые продажи идут через стыковку в ОАЭ", — сообщил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
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туризм, москва, шри-ланка, оаэ, интурист, санкции в отношении россии, новости - туризм, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
18:37 28.03.2022
 
Из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines на Шри-Ланке застряли туристы

Российские туроператоры столкнулись с трудностями при вывозе своих клиентов из Шри-Ланки

© Pixabay / pasja1000Пляж Шри-Ланки
Пляж Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Pixabay / pasja1000
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские туроператоры столкнулись с трудностями при вывозе клиентов из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines, рассказали РИА Новости представители отрасли.
Государственный национальный авиаперевозчик отменил с понедельника полеты в Москву, сославшись на "эксплуатационные ограничения, которые находятся вне контроля авиакомпании".
"В связи с возникшими сложностями у национального перевозчика Шри-Ланки решается вопрос с вывозом туристов с Мальдивских островов, которые улетели этой авиакомпаний, и из Шри-Ланки", — сообщили в пресс-службе "Интуриста".
Там отметили, что решение ситуации на себя взял авиаперевозчик. "По сообщению авиакомпании, те туристы, которые находится на Шри-Ланке и в других пунктах вылета маршрутной сети SriLankan Airlines, будут пересажены на ближайшие возможные рейсы авиакомпаний-партнеров", — рассказали эксперты.
"Туристов из Шри-Ланки вернем через Объединенные Арабские Эмираты. Рейсов достаточно. Новые продажи идут через стыковку в ОАЭ", — сообщил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
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Вчера, 12:02Туризм
Авиакомпания SriLankan Airlines перестала летать в Россию
 
ТуризмТуризмМоскваШри-ЛанкаОАЭИнтуристСанкции в отношении РоссииНовости - Туризмтуристыкуда поехатькуда можно лететьотдых на море
 
 
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