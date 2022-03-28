https://ria.ru/20220328/rubl-1780556600.html

В Крыму посоветовали Западу привыкать к виду рубля

В Крыму посоветовали Западу привыкать к виду рубля - РИА Новости, 28.03.2022

В Крыму посоветовали Западу привыкать к виду рубля

Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал западным странам привыкать к виду рубля при оплате за энергоресурсы. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T19:33

2022-03-28T19:33

2022-03-28T19:33

рубль

роберт хабек

россия

германия

g7

в мире

экономика

природный газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал западным странам привыкать к виду рубля при оплате за энергоресурсы.Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны G7 не согласны на требование России платить за энергоресурсы в рублях."Пусть привыкают к виду русского рубля. Пусть не забывают, что за все надо платить настоящую цену. Евро и доллары, которые они для нас три десятка лет рисовали, нам теперь не нужны. Пусть ими и топят вместо нашего газа", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, Хабек является одним из лидеров немецких "зеленых" и у него особые отношения с углеводородами."Зеленые" упорно идут к своей цели — уничтожению экономики Германии. И они как никогда к ней близки. Но, подозреваю, не только рядовые немцы, но и коллеги Хабека по G7 в восторг от такого решения едва ли придут. Что же касается нас, то мы в этом вопросе с рублями руководствуемся бессмертной фразой из любимой комедии "Бриллиантовая рука": "А не будут брать — отключим газ", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20220328/tranzit-1780492476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рубль, роберт хабек, россия, германия, g7, в мире, экономика, природный газ, нефть, европа