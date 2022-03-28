https://ria.ru/20220328/pytki-1780479121.html

В Донецке назвали пытки украинцами российских пленных военным преступлением

В Донецке назвали пытки украинцами российских пленных военным преступлением - РИА Новости, 28.03.2022

В Донецке назвали пытки украинцами российских пленных военным преступлением

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обратилась в международные организации с призывом вмешаться в ситуацию с пытками военных РФ... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:59

2022-03-28T14:59

2022-03-28T15:25

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обратилась в международные организации с призывом вмешаться в ситуацию с пытками военных РФ на Украине. Омбудсмен подчеркнула, что глубоко потрясена кадрами из Харьковской области, распространенными 27 марта в соцсетях."В указанном видео украинские националисты жестоко издеваются над плененным военнослужащими. Безоружным и связанным мужчинам простреливают ноги. При этом их продолжают допрашивать, оставляя без необходимой медицинской помощи. Мы говорим о вопиющем факте нарушения международного гуманитарного права и международного права в области прав человека. Это военное преступление, которое украинские боевики, оставаясь безнаказанными, даже не пытаются скрывать", - написала Морозова на своем сайте.Она добавила, что обратилась к международным организациям. "Сегодня я официально обратилась в адрес главы делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Паскаля Хундта и главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер с призывом вмешаться в ситуацию, дать должную правовую оценку действиям Украины и принять срочные меры реагирования для предотвращения пыток, истязаний и унижения пленных граждан в дальнейшем", - отметила Морозова.Она сообщила, что "цивилизованный мир не может оставлять преступные действия Украины в отношении военнопленных без внимания и осуждения". "Это обесценивает не только международное гуманитарное право, но и институт прав человека в целом", - добавила Морозова.

https://ria.ru/20220328/tyurma-1780394612.html

https://ria.ru/20220325/plennye-1780159652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр