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В Донецке назвали пытки украинцами российских пленных военным преступлением - РИА Новости, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/pytki-1780479121.html
В Донецке назвали пытки украинцами российских пленных военным преступлением
В Донецке назвали пытки украинцами российских пленных военным преступлением - РИА Новости, 28.03.2022
В Донецке назвали пытки украинцами российских пленных военным преступлением
Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обратилась в международные организации с призывом вмешаться в ситуацию с пытками военных РФ... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:59
2022-03-28T15:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обратилась в международные организации с призывом вмешаться в ситуацию с пытками военных РФ на Украине. Омбудсмен подчеркнула, что глубоко потрясена кадрами из Харьковской области, распространенными 27 марта в соцсетях."В указанном видео украинские националисты жестоко издеваются над плененным военнослужащими. Безоружным и связанным мужчинам простреливают ноги. При этом их продолжают допрашивать, оставляя без необходимой медицинской помощи. Мы говорим о вопиющем факте нарушения международного гуманитарного права и международного права в области прав человека. Это военное преступление, которое украинские боевики, оставаясь безнаказанными, даже не пытаются скрывать", - написала Морозова на своем сайте.Она добавила, что обратилась к международным организациям. "Сегодня я официально обратилась в адрес главы делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Паскаля Хундта и главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер с призывом вмешаться в ситуацию, дать должную правовую оценку действиям Украины и принять срочные меры реагирования для предотвращения пыток, истязаний и унижения пленных граждан в дальнейшем", - отметила Морозова.Она сообщила, что "цивилизованный мир не может оставлять преступные действия Украины в отношении военнопленных без внимания и осуждения". "Это обесценивает не только международное гуманитарное право, но и институт прав человека в целом", - добавила Морозова.
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
14:59 28.03.2022 (обновлено: 15:25 28.03.2022)
 
В Донецке назвали пытки украинцами российских пленных военным преступлением

Омбудсмен ДНР Морозова назвала пытки украинцами российских пленных военным преступлением

© REUTERS / Marko DjuricaУкраинские военные в селе Лукьяновка под Киевом
Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Marko Djurica
Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обратилась в международные организации с призывом вмешаться в ситуацию с пытками военных РФ на Украине. Омбудсмен подчеркнула, что глубоко потрясена кадрами из Харьковской области, распространенными 27 марта в соцсетях.
"В указанном видео украинские националисты жестоко издеваются над плененным военнослужащими. Безоружным и связанным мужчинам простреливают ноги. При этом их продолжают допрашивать, оставляя без необходимой медицинской помощи. Мы говорим о вопиющем факте нарушения международного гуманитарного права и международного права в области прав человека. Это военное преступление, которое украинские боевики, оставаясь безнаказанными, даже не пытаются скрывать", - написала Морозова на своем сайте.
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Она добавила, что обратилась к международным организациям. "Сегодня я официально обратилась в адрес главы делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Паскаля Хундта и главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер с призывом вмешаться в ситуацию, дать должную правовую оценку действиям Украины и принять срочные меры реагирования для предотвращения пыток, истязаний и унижения пленных граждан в дальнейшем", - отметила Морозова.
Она сообщила, что "цивилизованный мир не может оставлять преступные действия Украины в отношении военнопленных без внимания и осуждения". "Это обесценивает не только международное гуманитарное право, но и институт прав человека в целом", - добавила Морозова.
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