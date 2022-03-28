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В Донецке назвали пытки украинцами российских пленных военным преступлением
В Донецке назвали пытки украинцами российских пленных военным преступлением - РИА Новости, 28.03.2022
В Донецке назвали пытки украинцами российских пленных военным преступлением
Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обратилась в международные организации с призывом вмешаться в ситуацию с пытками военных РФ... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:59
2022-03-28T14:59
2022-03-28T15:25
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обратилась в международные организации с призывом вмешаться в ситуацию с пытками военных РФ на Украине. Омбудсмен подчеркнула, что глубоко потрясена кадрами из Харьковской области, распространенными 27 марта в соцсетях."В указанном видео украинские националисты жестоко издеваются над плененным военнослужащими. Безоружным и связанным мужчинам простреливают ноги. При этом их продолжают допрашивать, оставляя без необходимой медицинской помощи. Мы говорим о вопиющем факте нарушения международного гуманитарного права и международного права в области прав человека. Это военное преступление, которое украинские боевики, оставаясь безнаказанными, даже не пытаются скрывать", - написала Морозова на своем сайте.Она добавила, что обратилась к международным организациям. "Сегодня я официально обратилась в адрес главы делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Паскаля Хундта и главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер с призывом вмешаться в ситуацию, дать должную правовую оценку действиям Украины и принять срочные меры реагирования для предотвращения пыток, истязаний и унижения пленных граждан в дальнейшем", - отметила Морозова.Она сообщила, что "цивилизованный мир не может оставлять преступные действия Украины в отношении военнопленных без внимания и осуждения". "Это обесценивает не только международное гуманитарное право, но и институт прав человека в целом", - добавила Морозова.
https://ria.ru/20220328/tyurma-1780394612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
14:59 28.03.2022 (обновлено: 15:25 28.03.2022)
В Донецке назвали пытки украинцами российских пленных военным преступлением
Омбудсмен ДНР Морозова назвала пытки украинцами российских пленных военным преступлением
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обратилась в международные организации с призывом вмешаться в ситуацию с пытками военных РФ на Украине. Омбудсмен подчеркнула, что глубоко потрясена кадрами из Харьковской области, распространенными 27 марта в соцсетях.
"В указанном видео украинские националисты жестоко издеваются над плененным военнослужащими. Безоружным и связанным мужчинам простреливают ноги. При этом их продолжают допрашивать, оставляя без необходимой медицинской помощи. Мы говорим о вопиющем факте нарушения международного гуманитарного права и международного права в области прав человека. Это военное преступление, которое украинские боевики, оставаясь безнаказанными, даже не пытаются скрывать", - написала Морозова на своем сайте.
Она добавила, что обратилась к международным организациям. "Сегодня я официально обратилась в адрес главы делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Паскаля Хундта
и главы мониторинговой миссии ООН
по правам человека в Украине Матильды Богнер с призывом вмешаться в ситуацию, дать должную правовую оценку действиям Украины
и принять срочные меры реагирования для предотвращения пыток, истязаний и унижения пленных граждан в дальнейшем", - отметила Морозова.
Она сообщила, что "цивилизованный мир не может оставлять преступные действия Украины в отношении военнопленных без внимания и осуждения". "Это обесценивает не только международное гуманитарное право, но и институт прав человека в целом", - добавила Морозова.