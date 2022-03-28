https://ria.ru/20220328/putin-1780489002.html
Путин поздравил две военные бригады с наименованием "гвардейская"
Путин поздравил две военные бригады с наименованием "гвардейская" - РИА Новости, 28.03.2022
Путин поздравил две военные бригады с наименованием "гвардейская"
Президент России Владимир Путин поздравил 126 бригаду береговой обороны и 155 бригаду морской пехоты с присвоением наименований "гвардейская", соответствующие... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:40
2022-03-28T15:40
2022-03-28T15:46
безопасность
сирия
нагорный карабах
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил 126 бригаду береговой обороны и 155 бригаду морской пехоты с присвоением наименований "гвардейская", соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.Ранее Путин подписал указы о присвоении 126-й отдельной бригаде береговой обороны, а также 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетных наименований "гвардейские"."Поздравляю вас с присвоением бригаде почетного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и национальных интересов нашей страны", - говорится в телеграммах.По мнению российского лидера, военнослужащие могут гордиться историей и легендарными ратными традициями своего соединения."На самых сложных участках – в борьбе с террористами в Сирии, в решении миротворческих задач в Нагорном Карабахе, в ходе проведения специальной военной операции на Украине – личный состав бригады неизменно проявлял стойкость и мужество, решительность и силу духа, демонстрировал блестящие образцы выполнения воинского долга", - подчеркнул президент.Путин выразил уверенность, что военные будут и впредь хранить верность Присяге, с честью, беззаветно служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян. Президент пожелал военнослужащим крепкого здоровья и новых успехов.
https://ria.ru/20220322/tanki-1779519136.html
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безопасность, сирия, нагорный карабах, украина, россия, владимир путин
15:40 28.03.2022 (обновлено: 15:46 28.03.2022)
Путин поздравил две военные бригады с наименованием "гвардейская"
Путин поздравил бригады береговой обороны и морпехов с наименованием "гвардейская"
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил 126 бригаду береговой обороны и 155 бригаду морской пехоты с присвоением наименований "гвардейская", соответствующие телеграммы опубликованы на сайте
Кремля.
Ранее Путин подписал указы о присвоении 126-й отдельной бригаде береговой обороны, а также 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетных наименований "гвардейские".
"Поздравляю вас с присвоением бригаде почетного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и национальных интересов нашей страны", - говорится в телеграммах.
По мнению российского лидера, военнослужащие могут гордиться историей и легендарными ратными традициями своего соединения.
"На самых сложных участках – в борьбе с террористами в Сирии
, в решении миротворческих задач в Нагорном Карабахе
, в ходе проведения специальной военной операции на Украине
– личный состав бригады неизменно проявлял стойкость и мужество, решительность и силу духа, демонстрировал блестящие образцы выполнения воинского долга", - подчеркнул президент.
Путин выразил уверенность, что военные будут и впредь хранить верность Присяге, с честью, беззаветно служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян. Президент пожелал военнослужащим крепкого здоровья и новых успехов.