https://ria.ru/20220328/putin-1780489002.html

Путин поздравил две военные бригады с наименованием "гвардейская"

Путин поздравил две военные бригады с наименованием "гвардейская" - РИА Новости, 28.03.2022

Путин поздравил две военные бригады с наименованием "гвардейская"

Президент России Владимир Путин поздравил 126 бригаду береговой обороны и 155 бригаду морской пехоты с присвоением наименований "гвардейская", соответствующие... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:40

2022-03-28T15:40

2022-03-28T15:46

безопасность

сирия

нагорный карабах

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил 126 бригаду береговой обороны и 155 бригаду морской пехоты с присвоением наименований "гвардейская", соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.Ранее Путин подписал указы о присвоении 126-й отдельной бригаде береговой обороны, а также 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетных наименований "гвардейские"."Поздравляю вас с присвоением бригаде почетного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и национальных интересов нашей страны", - говорится в телеграммах.По мнению российского лидера, военнослужащие могут гордиться историей и легендарными ратными традициями своего соединения."На самых сложных участках – в борьбе с террористами в Сирии, в решении миротворческих задач в Нагорном Карабахе, в ходе проведения специальной военной операции на Украине – личный состав бригады неизменно проявлял стойкость и мужество, решительность и силу духа, демонстрировал блестящие образцы выполнения воинского долга", - подчеркнул президент.Путин выразил уверенность, что военные будут и впредь хранить верность Присяге, с честью, беззаветно служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян. Президент пожелал военнослужащим крепкого здоровья и новых успехов.

https://ria.ru/20220322/tanki-1779519136.html

сирия

нагорный карабах

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, сирия, нагорный карабах, украина, россия, владимир путин