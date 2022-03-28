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Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае - РИА Новости, 28.03.2022
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае
Три человека погибли, пятеро пострадали в результате пожара в жилом многоквартирном доме в городе Канск Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:53
2022-03-28T13:53
2022-03-28T14:36
происшествия
жилье
красноярский край
канск
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КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Три человека погибли, пятеро пострадали в результате пожара в жилом многоквартирном доме в городе Канск Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС."В 16.09 (12.09 мск) поступило сообщение о пожаре в одноэтажном четырехквартирном жилом доме по адресу: Канск, улица Герцена, 9. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров... Есть пострадавшие – восемь человек (все взрослые). Трое из них погибли", - говорится в релизе.Остальные пять пострадавших, как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, находятся в больнице. В каком состоянии - пока неизвестно.Меньше чем через час пожар удалось локализовать. О полной ликвидации пока не сообщалось. Региональное управление СК РФ сообщило о начале проверки по факту гибели людей.
https://ria.ru/20220305/pozhar-1776841957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, красноярский край, канск
13:53 28.03.2022 (обновлено: 14:36 28.03.2022)
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае
Три человека погибли и пять пострадали при пожаре в жилом доме в Красноярском крае