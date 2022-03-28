https://ria.ru/20220328/pozhar-1780461580.html

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае - РИА Новости, 28.03.2022

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае

Три человека погибли, пятеро пострадали в результате пожара в жилом многоквартирном доме в городе Канск Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:53

2022-03-28T13:53

2022-03-28T14:36

происшествия

жилье

красноярский край

канск

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КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Три человека погибли, пятеро пострадали в результате пожара в жилом многоквартирном доме в городе Канск Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС."В 16.09 (12.09 мск) поступило сообщение о пожаре в одноэтажном четырехквартирном жилом доме по адресу: Канск, улица Герцена, 9. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров... Есть пострадавшие – восемь человек (все взрослые). Трое из них погибли", - говорится в релизе.Остальные пять пострадавших, как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, находятся в больнице. В каком состоянии - пока неизвестно.Меньше чем через час пожар удалось локализовать. О полной ликвидации пока не сообщалось. Региональное управление СК РФ сообщило о начале проверки по факту гибели людей.

https://ria.ru/20220305/pozhar-1776841957.html

красноярский край

канск

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Кирилл Волков

происшествия, жилье, красноярский край, канск