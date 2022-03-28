https://ria.ru/20220328/pesnya-1780385765.html

Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать"

Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать" - РИА Новости, 28.03.2022

Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать"

Исполнительница Билли Айлиш удостоена награды киноакадемии США "Оскар" за песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать", 94-я церемония вручения... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T06:13

2022-03-28T06:13

2022-03-28T06:13

культура

сша

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Исполнительница Билли Айлиш удостоена награды киноакадемии США "Оскар" за песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать", 94-я церемония вручения награды проходит в Голливуде в воскресенье и транслируется на телеканале ABC.Награду вместе с Айлиш получил ее соавтор и старший брат Финнеас О'Коннелл. ​​За награду в этой категории также боролись заглавные композиции из мультфильма "Энканто", фильмов "Четыре хороших дня", "Король Ричард" и "Белфаст".

https://ria.ru/20220328/kempion-1780385551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша