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Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать"
Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать" - РИА Новости, 28.03.2022
Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать"
Исполнительница Билли Айлиш удостоена награды киноакадемии США "Оскар" за песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать", 94-я церемония вручения... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T06:13
2022-03-28T06:13
2022-03-28T06:13
культура
сша
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Исполнительница Билли Айлиш удостоена награды киноакадемии США "Оскар" за песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать", 94-я церемония вручения награды проходит в Голливуде в воскресенье и транслируется на телеканале ABC.Награду вместе с Айлиш получил ее соавтор и старший брат Финнеас О'Коннелл. За награду в этой категории также боролись заглавные композиции из мультфильма "Энканто", фильмов "Четыре хороших дня", "Король Ричард" и "Белфаст".
https://ria.ru/20220328/kempion-1780385551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать"
Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"