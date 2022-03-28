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Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать" - РИА Новости, 28.03.2022
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Культура
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Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать"
Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать" - РИА Новости, 28.03.2022
Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать"
Исполнительница Билли Айлиш удостоена награды киноакадемии США "Оскар" за песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать", 94-я церемония вручения... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T06:13
2022-03-28T06:13
культура
сша
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Исполнительница Билли Айлиш удостоена награды киноакадемии США "Оскар" за песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать", 94-я церемония вручения награды проходит в Голливуде в воскресенье и транслируется на телеканале ABC.Награду вместе с Айлиш получил ее соавтор и старший брат Финнеас О'Коннелл. ​​За награду в этой категории также боролись заглавные композиции из мультфильма "Энканто", фильмов "Четыре хороших дня", "Король Ричард" и "Белфаст".
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сша
06:13 28.03.2022
 
Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать"

Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

© AP Photo / Invision / Richard ShotwellАмериканская певица Билли Айлиш
Американская певица Билли Айлиш - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Invision / Richard Shotwell
Американская певица Билли Айлиш
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Исполнительница Билли Айлиш удостоена награды киноакадемии США "Оскар" за песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать", 94-я церемония вручения награды проходит в Голливуде в воскресенье и транслируется на телеканале ABC.
Награду вместе с Айлиш получил ее соавтор и старший брат Финнеас О'Коннелл. ​​
Кадр из фильма Власть пса
06:09Культура
Режиссер фильма "Власть пса" Джейн Кэмпион завоевала "Оскар"
За награду в этой категории также боролись заглавные композиции из мультфильма "Энканто", фильмов "Четыре хороших дня", "Король Ричард" и "Белфаст".
 
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