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Нацгвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна

Нацгвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна - РИА Новости, 28.03.2022

Нацгвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна

Национальная гвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна - по информации ведомства, панику среди пассажиров вызвали звуки падения... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T23:09

2022-03-28T23:09

2022-03-28T23:09

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МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Национальная гвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна - по информации ведомства, панику среди пассажиров вызвали звуки падения рекламных конструкций."В отношении распространенной информации о том, что произошло сегодня, 28 марта 2022 года, в международном аэропорту Канкуна, штат Кинтана-Роо, Национальная гвардия сообщает, что стрельбы из огнестрельного оружия не было", - говорится в сообщении в Twitter ведомства.По информации силовиков, звуки, похожие на взрыв или выстрелы, произошли в момент падения трех рекламных конструкций, которые случайно уронил один из туристов.Пользователи соцсетей утром в понедельник опубликовали видео из аэропорта Канкуна с комментариями о стрельбе, на которых видна паника в терминале и на парковке у здания. Региональная полиция не смогла сразу подтвердить эту информацию - на месте не было обнаружено раненых или следов использования огнестрельного оружия.

кинтана-роо

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мексика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кинтана-роо, канкун, мексика