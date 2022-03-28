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Нацгвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна
Нацгвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна - РИА Новости, 28.03.2022
Нацгвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна
Национальная гвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна - по информации ведомства, панику среди пассажиров вызвали звуки падения... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T23:09
2022-03-28T23:09
2022-03-28T23:09
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МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Национальная гвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна - по информации ведомства, панику среди пассажиров вызвали звуки падения рекламных конструкций."В отношении распространенной информации о том, что произошло сегодня, 28 марта 2022 года, в международном аэропорту Канкуна, штат Кинтана-Роо, Национальная гвардия сообщает, что стрельбы из огнестрельного оружия не было", - говорится в сообщении в Twitter ведомства.По информации силовиков, звуки, похожие на взрыв или выстрелы, произошли в момент падения трех рекламных конструкций, которые случайно уронил один из туристов.Пользователи соцсетей утром в понедельник опубликовали видео из аэропорта Канкуна с комментариями о стрельбе, на которых видна паника в терминале и на парковке у здания. Региональная полиция не смогла сразу подтвердить эту информацию - на месте не было обнаружено раненых или следов использования огнестрельного оружия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кинтана-роо, канкун, мексика
Нацгвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна
Национальная гвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна
МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Национальная гвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна - по информации ведомства, панику среди пассажиров вызвали звуки падения рекламных конструкций.
"В отношении распространенной информации о том, что произошло сегодня, 28 марта 2022 года, в международном аэропорту Канкуна
, штат Кинтана-Роо
, Национальная гвардия сообщает, что стрельбы из огнестрельного оружия не было", - говорится в сообщении в Twitter ведомства.
По информации силовиков, звуки, похожие на взрыв или выстрелы, произошли в момент падения трех рекламных конструкций, которые случайно уронил один из туристов.
Пользователи соцсетей утром в понедельник опубликовали видео из аэропорта Канкуна с комментариями о стрельбе, на которых видна паника в терминале и на парковке у здания. Региональная полиция не смогла сразу подтвердить эту информацию - на месте не было обнаружено раненых или следов использования огнестрельного оружия.