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Нацгвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна - РИА Новости, 28.03.2022
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Нацгвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна
Нацгвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна - РИА Новости, 28.03.2022
Нацгвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна
Национальная гвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна - по информации ведомства, панику среди пассажиров вызвали звуки падения... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T23:09
2022-03-28T23:09
в мире
кинтана-роо
канкун
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МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Национальная гвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна - по информации ведомства, панику среди пассажиров вызвали звуки падения рекламных конструкций."В отношении распространенной информации о том, что произошло сегодня, 28 марта 2022 года, в международном аэропорту Канкуна, штат Кинтана-Роо, Национальная гвардия сообщает, что стрельбы из огнестрельного оружия не было", - говорится в сообщении в Twitter ведомства.По информации силовиков, звуки, похожие на взрыв или выстрелы, произошли в момент падения трех рекламных конструкций, которые случайно уронил один из туристов.Пользователи соцсетей утром в понедельник опубликовали видео из аэропорта Канкуна с комментариями о стрельбе, на которых видна паника в терминале и на парковке у здания. Региональная полиция не смогла сразу подтвердить эту информацию - на месте не было обнаружено раненых или следов использования огнестрельного оружия.
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в мире, кинтана-роо, канкун, мексика
23:09 28.03.2022
 
Нацгвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна

Национальная гвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна

© AP Photo / Rebecca BlackwellПолицейский грузовик в Мексике
Полицейский грузовик в Мексике - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Полицейский грузовик в Мексике. Архивное фото
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МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Национальная гвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна - по информации ведомства, панику среди пассажиров вызвали звуки падения рекламных конструкций.
"В отношении распространенной информации о том, что произошло сегодня, 28 марта 2022 года, в международном аэропорту Канкуна, штат Кинтана-Роо, Национальная гвардия сообщает, что стрельбы из огнестрельного оружия не было", - говорится в сообщении в Twitter ведомства.
По информации силовиков, звуки, похожие на взрыв или выстрелы, произошли в момент падения трех рекламных конструкций, которые случайно уронил один из туристов.
Пользователи соцсетей утром в понедельник опубликовали видео из аэропорта Канкуна с комментариями о стрельбе, на которых видна паника в терминале и на парковке у здания. Региональная полиция не смогла сразу подтвердить эту информацию - на месте не было обнаружено раненых или следов использования огнестрельного оружия.
 
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