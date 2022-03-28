https://ria.ru/20220328/moshennichestvo-1780413363.html

Россиян предупредили о мошенничестве на фоне спроса на "санкционные" бренды

Россиян предупредили о мошенничестве на фоне спроса на "санкционные" бренды - РИА Новости, 28.03.2022

Россиян предупредили о мошенничестве на фоне спроса на "санкционные" бренды

Мошенники активизировались в России, пользуясь ажиотажным спросом на продукцию ряда западных брендов, объявивших об уходе с рынка, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:45

2022-03-28T10:45

2022-03-28T10:45

происшествия

санкции в отношении россии

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Мошенники активизировались в России, пользуясь ажиотажным спросом на продукцию ряда западных брендов, объявивших об уходе с рынка, заявил РИА Новости советник председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России правозащитник Иван Соловьев."Пользуясь фактом введения санкций и повышенным спросом на продукцию ряда ушедших из России западных брендов, мошенники дистанционно выманивают деньги россиян", - сказал РИА Новости Соловьев.По его словам, в качестве наглядного примера - инцидент в одном из сибирских городов, где местная жительница решила "подзаработать", зарегистрировав в одной из социальных сетей фейковую страницу магазина по онлайн-продаже одежды.Скачав из интернета фото различных вещей, она разместила их в качестве рекламы своего "товара", на который вскоре нашлись покупатели.Кроме того, по его словам, нужно быть внимательными к предложениям о "сером" обмене валюты, перечислении хранящихся на банковских вкладах и счетах денежных средств на "безопасные и не попадающие под санкции" счета и вклады с повышенным процентом, а также о перечислении денег для "сбора благотворительной помощи"."Нередко под видом таких "благотворителей" скрываются мошенники, которые не просто присваивают денежные средства, но могут направить их на совершенно противоположные и противоправные цели. Таким образом в сегодняшней сложной экономической обстановке необходимо продолжать сохранять бдительность и пользоваться только проверенными и гарантированными государством финансовыми инструментами", - подчеркнул Соловьев.

https://ria.ru/20220323/mvd-1779606035.html

https://ria.ru/20220318/moshenniki-1778758105.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкции в отношении россии, мошенничество