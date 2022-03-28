https://ria.ru/20220328/karabakh-1780560140.html
МО не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
МО не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 28.03.2022
МО не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
За сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, говорится в... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:58
2022-03-28T19:58
2022-03-28T19:58
в мире
лачинский коридор
нагорный карабах
азербайджан
армения
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. За сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев нагорно-карабахского конфликта, опубликованном на сайте Минобороны России."На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что также было проведено патрулирование по четырем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском районах и Лачинском коридоре. Кроме того, российскими миротворцами было обеспечено сопровождение паломников в монастыри Амарас и Гандзасар.
https://ria.ru/20220327/karabakh-1780358688.html
лачинский коридор
нагорный карабах
азербайджан
армения
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лачинский коридор, нагорный карабах, азербайджан, армения, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
МО не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
Минобороны не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе за сутки