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Спасатели в горах Кабардино-Балкарии ищут двух запросивших помощи туристов - РИА Новости, 28.03.2022
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Туризм
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Спасатели в горах Кабардино-Балкарии ищут двух запросивших помощи туристов
Спасатели в горах Кабардино-Балкарии ищут двух запросивших помощи туристов - РИА Новости, 28.03.2022
Спасатели в горах Кабардино-Балкарии ищут двух запросивших помощи туристов
Спасатели вышли на поиски двух туристов, которые запросили помощи в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:39
2022-03-28T14:39
туризм
туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
новости - туризм
туристы
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Спасатели вышли на поиски двух туристов, которые запросили помощи в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России."В 13.10 мск в понедельник поступила информация, что в ущелье Терскол на высоте 2 400 метров группа из двух человек попросила о помощи. По предварительной информации, один из участников группы получил травму ноги", – говорится в сообщении.На поисково-спасательные работы выдвинулись четверо сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм, туристы, кабардино-балкарская республика (кбр)
14:39 28.03.2022
 
Спасатели в горах Кабардино-Балкарии ищут двух запросивших помощи туристов

Спасатели ищут двух туристов, которые запросили помощи в горах Кабардино-Балкарии

© Фото : ГУ МЧС по Кабардино-БалкарииСпасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России
Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии
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НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Спасатели вышли на поиски двух туристов, которые запросили помощи в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"В 13.10 мск в понедельник поступила информация, что в ущелье Терскол на высоте 2 400 метров группа из двух человек попросила о помощи. По предварительной информации, один из участников группы получил травму ноги", – говорится в сообщении.
На поисково-спасательные работы выдвинулись четверо сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Фуникулер на территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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ТуризмТуризмМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияНовости - ТуризмтуристыКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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