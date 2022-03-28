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Спасатели в горах Кабардино-Балкарии ищут двух запросивших помощи туристов
Спасатели в горах Кабардино-Балкарии ищут двух запросивших помощи туристов - РИА Новости, 28.03.2022
Спасатели в горах Кабардино-Балкарии ищут двух запросивших помощи туристов
Спасатели вышли на поиски двух туристов, которые запросили помощи в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:39
2022-03-28T14:39
2022-03-28T14:39
туризм
туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Спасатели вышли на поиски двух туристов, которые запросили помощи в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России."В 13.10 мск в понедельник поступила информация, что в ущелье Терскол на высоте 2 400 метров группа из двух человек попросила о помощи. По предварительной информации, один из участников группы получил травму ноги", – говорится в сообщении.На поисково-спасательные работы выдвинулись четверо сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
https://ria.ru/20220323/elbrus-1779631432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм, туристы, кабардино-балкарская республика (кбр)
Спасатели в горах Кабардино-Балкарии ищут двух запросивших помощи туристов
Спасатели ищут двух туристов, которые запросили помощи в горах Кабардино-Балкарии