https://ria.ru/20220328/kabardino-badkariya-1780471844.html

Спасатели в горах Кабардино-Балкарии ищут двух запросивших помощи туристов

Спасатели в горах Кабардино-Балкарии ищут двух запросивших помощи туристов - РИА Новости, 28.03.2022

Спасатели в горах Кабардино-Балкарии ищут двух запросивших помощи туристов

Спасатели вышли на поиски двух туристов, которые запросили помощи в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:39

2022-03-28T14:39

2022-03-28T14:39

туризм

туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

новости - туризм

туристы

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Спасатели вышли на поиски двух туристов, которые запросили помощи в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России."В 13.10 мск в понедельник поступила информация, что в ущелье Терскол на высоте 2 400 метров группа из двух человек попросила о помощи. По предварительной информации, один из участников группы получил травму ноги", – говорится в сообщении.На поисково-спасательные работы выдвинулись четверо сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

https://ria.ru/20220323/elbrus-1779631432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм, туристы, кабардино-балкарская республика (кбр)