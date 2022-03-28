https://ria.ru/20220328/evakuatsiya-1780520016.html

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 272 человека

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 272 человека - РИА Новости, 28.03.2022

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 272 человека

Еще 272 человека, включая 66 детей, эвакуированы в понедельник из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:04

2022-03-28T17:04

2022-03-28T17:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

донецк (днр)

мчс днр

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ДОНЕЦК, 28 март – РИА Новости. Еще 272 человека, включая 66 детей, эвакуированы в понедельник из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."В течение дня 28 марта, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 272 человека, включая 66 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

донецкая народная республика

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донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, донецк (днр), мчс днр