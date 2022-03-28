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Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 272 человека - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/evakuatsiya-1780520016.html
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 272 человека
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 272 человека - РИА Новости, 28.03.2022
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 272 человека
Еще 272 человека, включая 66 детей, эвакуированы в понедельник из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:04
2022-03-28T17:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
донецк (днр)
мчс днр
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ДОНЕЦК, 28 март – РИА Новости. Еще 272 человека, включая 66 детей, эвакуированы в понедельник из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."В течение дня 28 марта, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 272 человека, включая 66 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html
донецкая народная республика
мариуполь
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, донецк (днр), мчс днр
17:04 28.03.2022 (обновлено: 17:13 28.03.2022)
 
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 272 человека

Штаб теробороны ДНР: из Мариуполя в Безыменное в понедельник эвакуировали еще 272 человека

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя
Сотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 март – РИА Новости. Еще 272 человека, включая 66 детей, эвакуированы в понедельник из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"В течение дня 28 марта, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 272 человека, включая 66 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольДонецк (ДНР)МЧС ДНР
 
 
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