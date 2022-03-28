https://ria.ru/20220328/diplomaty-1780482509.html

Посольство России в Скопье подтвердило высылку пяти дипломатов

Посольство России в Скопье подтвердило высылку пяти дипломатов - РИА Новости, 28.03.2022

Посольство России в Скопье подтвердило высылку пяти дипломатов

В посольстве РФ в Скопье подтвердили РИА Новости получение ноты МИД Северной Македонии о высылке пяти российских дипломатов из страны. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:09

2022-03-28T15:09

2022-03-28T15:09

в мире

северная македония

россия

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БЕЛГРАД, 28 мар – РИА Новости. В посольстве РФ в Скопье подтвердили РИА Новости получение ноты МИД Северной Македонии о высылке пяти российских дипломатов из страны."Подтверждаем получение ноты о провозглашении пяти российских дипломатов персонами нон-грата и необходимости им выехать из страны в течение пяти дней", - заявили в посольстве.Северомакедонские СМИ ранее сообщили, что посол РФ в Скопье Сергей Баздникин был в понедельник вызван в МИД страны, где ему вручена соответствующая нота, согласно информации от неназванных источников "дипломаты совершали действия, противоречащие Венской конвенции о дипломатических отношениях".Власти Северной Македонии 27 марта отметили двухлетнюю годовщину вступления в НАТО.

https://ria.ru/20220328/diplomaty-1780476629.html

северная македония

россия

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Влада Копылова

в мире, северная македония, россия