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Посольство России в Скопье подтвердило высылку пяти дипломатов - РИА Новости, 28.03.2022
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Посольство России в Скопье подтвердило высылку пяти дипломатов
Посольство России в Скопье подтвердило высылку пяти дипломатов - РИА Новости, 28.03.2022
Посольство России в Скопье подтвердило высылку пяти дипломатов
В посольстве РФ в Скопье подтвердили РИА Новости получение ноты МИД Северной Македонии о высылке пяти российских дипломатов из страны. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:09
2022-03-28T15:09
в мире
северная македония
россия
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БЕЛГРАД, 28 мар – РИА Новости. В посольстве РФ в Скопье подтвердили РИА Новости получение ноты МИД Северной Македонии о высылке пяти российских дипломатов из страны."Подтверждаем получение ноты о провозглашении пяти российских дипломатов персонами нон-грата и необходимости им выехать из страны в течение пяти дней", - заявили в посольстве.Северомакедонские СМИ ранее сообщили, что посол РФ в Скопье Сергей Баздникин был в понедельник вызван в МИД страны, где ему вручена соответствующая нота, согласно информации от неназванных источников "дипломаты совершали действия, противоречащие Венской конвенции о дипломатических отношениях".Власти Северной Македонии 27 марта отметили двухлетнюю годовщину вступления в НАТО.
https://ria.ru/20220328/diplomaty-1780476629.html
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в мире, северная македония, россия
15:09 28.03.2022
 
Посольство России в Скопье подтвердило высылку пяти дипломатов

Посольство России в Скопье подтвердило получение ноты о высылке пяти дипломатов

© AP Photo / Thanassis StavrakisФлаг над столицей Северной Македонии городом Скопье
Флаг над столицей Северной Македонии городом Скопье - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Флаг над столицей Северной Македонии городом Скопье
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 28 мар – РИА Новости. В посольстве РФ в Скопье подтвердили РИА Новости получение ноты МИД Северной Македонии о высылке пяти российских дипломатов из страны.
"Подтверждаем получение ноты о провозглашении пяти российских дипломатов персонами нон-грата и необходимости им выехать из страны в течение пяти дней", - заявили в посольстве.
Северомакедонские СМИ ранее сообщили, что посол РФ в Скопье Сергей Баздникин был в понедельник вызван в МИД страны, где ему вручена соответствующая нота, согласно информации от неназванных источников "дипломаты совершали действия, противоречащие Венской конвенции о дипломатических отношениях".
Власти Северной Македонии 27 марта отметили двухлетнюю годовщину вступления в НАТО.
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