https://ria.ru/20220328/diplomatiya-1780477509.html
Россия заявила протест послу Словакии из-за препятствий работе дипломатов
Россия заявила протест послу Словакии из-за препятствий работе дипломатов - РИА Новости, 28.03.2022
Россия заявила протест послу Словакии из-за препятствий работе дипломатов
Посол Словакии в Москве Любомир Регак был вызван в МИД РФ, в МИД выразили протест Братиславе из-за препятствий в работе загранучреждений в Словакии и угроз их... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:49
2022-03-28T14:49
2022-03-28T14:56
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Посол Словакии в Москве Любомир Регак был вызван в МИД РФ, в МИД выразили протест Братиславе из-за препятствий в работе загранучреждений в Словакии и угроз их безопасному функционированию, сообщается на сайте российского министерства.В МИД РФ выразили протест Братиславе из-за препятствий в работе загранучреждений в Словакии и угроз их безопасному функционированию."Послу жестко указано на недопустимость участившихся в последнее время случаев вандализма в отношении мемориалов и захоронений советских воинов в Словакии", - отметили в МИД РФ.
https://ria.ru/20220328/varshava-1780446791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словакия, москва
14:49 28.03.2022 (обновлено: 14:56 28.03.2022)
Россия заявила протест послу Словакии из-за препятствий работе дипломатов
Россия заявила протест послу Словакии из-за препятствий работе загранучреждений