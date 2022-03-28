Рейтинг@Mail.ru
Россия заявила протест послу Словакии из-за препятствий работе дипломатов - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/diplomatiya-1780477509.html
Россия заявила протест послу Словакии из-за препятствий работе дипломатов
Россия заявила протест послу Словакии из-за препятствий работе дипломатов - РИА Новости, 28.03.2022
Россия заявила протест послу Словакии из-за препятствий работе дипломатов
Посол Словакии в Москве Любомир Регак был вызван в МИД РФ, в МИД выразили протест Братиславе из-за препятствий в работе загранучреждений в Словакии и угроз их... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:49
2022-03-28T14:56
в мире
россия
словакия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090555_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b974baa9d80d0d01b36792795dfc8baf.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Посол Словакии в Москве Любомир Регак был вызван в МИД РФ, в МИД выразили протест Братиславе из-за препятствий в работе загранучреждений в Словакии и угроз их безопасному функционированию, сообщается на сайте российского министерства.В МИД РФ выразили протест Братиславе из-за препятствий в работе загранучреждений в Словакии и угроз их безопасному функционированию."Послу жестко указано на недопустимость участившихся в последнее время случаев вандализма в отношении мемориалов и захоронений советских воинов в Словакии", - отметили в МИД РФ.
https://ria.ru/20220328/varshava-1780446791.html
россия
словакия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090555_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_dcaa856fa938efcdcac771cb02a080a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, москва
14:49 28.03.2022 (обновлено: 14:56 28.03.2022)
 
Россия заявила протест послу Словакии из-за препятствий работе дипломатов

Россия заявила протест послу Словакии из-за препятствий работе загранучреждений

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Вид на Братиславу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Посол Словакии в Москве Любомир Регак был вызван в МИД РФ, в МИД выразили протест Братиславе из-за препятствий в работе загранучреждений в Словакии и угроз их безопасному функционированию, сообщается на сайте российского министерства.
В МИД РФ выразили протест Братиславе из-за препятствий в работе загранучреждений в Словакии и угроз их безопасному функционированию.
"Послу жестко указано на недопустимость участившихся в последнее время случаев вандализма в отношении мемориалов и захоронений советских воинов в Словакии", - отметили в МИД РФ.
Посол России в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 13:01
У Польши не было конкретных претензий к высылаемым дипломатам, заявил посол
 
В миреРоссияСловакияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала