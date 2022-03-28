https://ria.ru/20220328/diplomatiya-1780477509.html

Россия заявила протест послу Словакии из-за препятствий работе дипломатов

Россия заявила протест послу Словакии из-за препятствий работе дипломатов - РИА Новости, 28.03.2022

Россия заявила протест послу Словакии из-за препятствий работе дипломатов

Посол Словакии в Москве Любомир Регак был вызван в МИД РФ, в МИД выразили протест Братиславе из-за препятствий в работе загранучреждений в Словакии и угроз их... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:49

2022-03-28T14:49

2022-03-28T14:56

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Посол Словакии в Москве Любомир Регак был вызван в МИД РФ, в МИД выразили протест Братиславе из-за препятствий в работе загранучреждений в Словакии и угроз их безопасному функционированию, сообщается на сайте российского министерства.В МИД РФ выразили протест Братиславе из-за препятствий в работе загранучреждений в Словакии и угроз их безопасному функционированию."Послу жестко указано на недопустимость участившихся в последнее время случаев вандализма в отношении мемориалов и захоронений советских воинов в Словакии", - отметили в МИД РФ.

https://ria.ru/20220328/varshava-1780446791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, словакия, москва