https://ria.ru/20220328/diplomatiya-1780418636.html

Чавушоглу поговорил по телефону с Кулебой

Чавушоглу поговорил по телефону с Кулебой - РИА Новости, 28.03.2022

Чавушоглу поговорил по телефону с Кулебой

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, обсуждалась встреча делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:11

2022-03-28T11:11

2022-03-28T11:21

в мире

владимир путин

мевлют чавушоглу

дмитрий кулеба

стамбул

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АНКАРА, 28 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, обсуждалась встреча делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, сообщили РИА Новости в МИД Турции.Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров по телефону лидеры Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече переговорных делегаций Москвы и Киева в Стамбуле."Сегодня (28 марта) министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в Украине и переговоры, которые состоятся в Стамбуле между делегациями РФ и Украины", - сообщает турецкое внешнеполитическое ведомство.

https://ria.ru/20220326/ukraina-1780253421.html

стамбул

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, мевлют чавушоглу, дмитрий кулеба, стамбул, киев, россия