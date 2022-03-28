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Чавушоглу поговорил по телефону с Кулебой - РИА Новости, 28.03.2022
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Чавушоглу поговорил по телефону с Кулебой
Чавушоглу поговорил по телефону с Кулебой - РИА Новости, 28.03.2022
Чавушоглу поговорил по телефону с Кулебой
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, обсуждалась встреча делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:11
2022-03-28T11:21
в мире
владимир путин
мевлют чавушоглу
дмитрий кулеба
стамбул
киев
россия
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АНКАРА, 28 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, обсуждалась встреча делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, сообщили РИА Новости в МИД Турции.Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров по телефону лидеры Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече переговорных делегаций Москвы и Киева в Стамбуле."Сегодня (28 марта) министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в Украине и переговоры, которые состоятся в Стамбуле между делегациями РФ и Украины", - сообщает турецкое внешнеполитическое ведомство.
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в мире, владимир путин, мевлют чавушоглу, дмитрий кулеба, стамбул, киев, россия
11:11 28.03.2022 (обновлено: 11:21 28.03.2022)
 
Чавушоглу поговорил по телефону с Кулебой

Глава МИД Турции Чавушоглу обсудил с Кулебой встречу делегаций Москвы и Киева в Стамбуле

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 28 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, обсуждалась встреча делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, сообщили РИА Новости в МИД Турции.
Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров по телефону лидеры Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече переговорных делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.
"Сегодня (28 марта) министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в Украине и переговоры, которые состоятся в Стамбуле между делегациями РФ и Украины", - сообщает турецкое внешнеполитическое ведомство.
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В миреВладимир ПутинМевлют ЧавушоглуДмитрий КулебаСтамбулКиевРоссия
 
 
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