https://ria.ru/20220328/diplomatiya-1780418636.html
Чавушоглу поговорил по телефону с Кулебой
Чавушоглу поговорил по телефону с Кулебой - РИА Новости, 28.03.2022
Чавушоглу поговорил по телефону с Кулебой
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, обсуждалась встреча делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:11
2022-03-28T11:11
2022-03-28T11:21
в мире
владимир путин
мевлют чавушоглу
дмитрий кулеба
стамбул
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россия
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АНКАРА, 28 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, обсуждалась встреча делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, сообщили РИА Новости в МИД Турции.Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров по телефону лидеры Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече переговорных делегаций Москвы и Киева в Стамбуле."Сегодня (28 марта) министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в Украине и переговоры, которые состоятся в Стамбуле между делегациями РФ и Украины", - сообщает турецкое внешнеполитическое ведомство.
https://ria.ru/20220326/ukraina-1780253421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, мевлют чавушоглу, дмитрий кулеба, стамбул, киев, россия
11:11 28.03.2022 (обновлено: 11:21 28.03.2022)
Чавушоглу поговорил по телефону с Кулебой
Глава МИД Турции Чавушоглу обсудил с Кулебой встречу делегаций Москвы и Киева в Стамбуле