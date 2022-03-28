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Белый дом предложил сократить бюджетный дефицит вдвое - РИА Новости, 28.03.2022
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Белый дом предложил сократить бюджетный дефицит вдвое
Белый дом предложил сократить бюджетный дефицит вдвое - РИА Новости, 28.03.2022
Белый дом предложил сократить бюджетный дефицит вдвое
Администрация США предлагает сократить бюджетный дефицит вдвое, до 1,4 триллиона долларов, говорится в справочных материалах. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:30
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экономика
бюджет
сша
в мире
ввп
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Администрация США предлагает сократить бюджетный дефицит вдвое, до 1,4 триллиона долларов, говорится в справочных материалах."Бюджет прогнозирует дефицит по итогам 2022 года на уровне 1,4 триллиона долларов, или 5,8% ВВП", - говорится в документе.Прогноз, который содержится в материалах к проекту бюджета на 2023 год, на 1,3 триллиона долларов меньше показателей предыдущего года. Белый дом назвал это самым значительным снижением в истории страны.
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экономика, бюджет, сша, в мире, ввп, администрация президента сша
19:30 28.03.2022
 
Белый дом предложил сократить бюджетный дефицит вдвое

Белый дом предложил сократить бюджетный дефицит вдвое, до 1,4 триллиона долларов

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Администрация США предлагает сократить бюджетный дефицит вдвое, до 1,4 триллиона долларов, говорится в справочных материалах.
"Бюджет прогнозирует дефицит по итогам 2022 года на уровне 1,4 триллиона долларов, или 5,8% ВВП", - говорится в документе.
Прогноз, который содержится в материалах к проекту бюджета на 2023 год, на 1,3 триллиона долларов меньше показателей предыдущего года. Белый дом назвал это самым значительным снижением в истории страны.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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