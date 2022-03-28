https://ria.ru/20220328/byudzhet-1780555822.html

Белый дом предложил сократить бюджетный дефицит вдвое

Белый дом предложил сократить бюджетный дефицит вдвое - РИА Новости, 28.03.2022

Белый дом предложил сократить бюджетный дефицит вдвое

Администрация США предлагает сократить бюджетный дефицит вдвое, до 1,4 триллиона долларов, говорится в справочных материалах. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T19:30

2022-03-28T19:30

2022-03-28T19:30

экономика

бюджет

сша

в мире

ввп

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Администрация США предлагает сократить бюджетный дефицит вдвое, до 1,4 триллиона долларов, говорится в справочных материалах."Бюджет прогнозирует дефицит по итогам 2022 года на уровне 1,4 триллиона долларов, или 5,8% ВВП", - говорится в документе.Прогноз, который содержится в материалах к проекту бюджета на 2023 год, на 1,3 триллиона долларов меньше показателей предыдущего года. Белый дом назвал это самым значительным снижением в истории страны.

https://ria.ru/20220328/bayden-1780552120.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, бюджет, сша, в мире, ввп, администрация президента сша