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Депутат предложил упростить для беженцев порядок въезда в Россию

Депутат предложил упростить для беженцев порядок въезда в Россию - РИА Новости, 28.03.2022

Депутат предложил упростить для беженцев порядок въезда в Россию

Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин разработал поправки, упрощающие порядок... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:44

2022-03-28T14:44

2022-03-28T14:57

константин затулин

общество

украина

россия

снг

беженцы

госдума рф

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин разработал поправки, упрощающие порядок прибывания и нахождения беженцев в РФ, в частности, отменяющие медосвидетельствование и экзамены на знание языка.Так парламентарий отметил, что поправки в закон "О беженцах" и закон "О правовом положении иностранных граждан" уже подготовлены, сейчас по законопроекту идут консультации с администрацией президента и исполнительной властью по возможности его принятия."Главное, что в этом законопроекте содержится - прежде всего, сокращение любых сроков рассмотрения обращений граждан Украины, когда они попадают на нашу территорию как беженцы, предоставления им статуса временного беженца или беженца, право на убежище без необходимости медицинского освидетельствования, сдачи экзаменов или собеседований на знание русского языка", - подчеркнул политик на пресс-конференции по вопросам миграции и гражданства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

константин затулин, общество, украина, россия, снг, беженцы, госдума рф