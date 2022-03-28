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Депутат предложил упростить для беженцев порядок въезда в Россию - РИА Новости, 28.03.2022
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Депутат предложил упростить для беженцев порядок въезда в Россию
Депутат предложил упростить для беженцев порядок въезда в Россию - РИА Новости, 28.03.2022
Депутат предложил упростить для беженцев порядок въезда в Россию
Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин разработал поправки, упрощающие порядок... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:44
2022-03-28T14:57
константин затулин
общество
украина
россия
снг
беженцы
госдума рф
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин разработал поправки, упрощающие порядок прибывания и нахождения беженцев в РФ, в частности, отменяющие медосвидетельствование и экзамены на знание языка.Так парламентарий отметил, что поправки в закон "О беженцах" и закон "О правовом положении иностранных граждан" уже подготовлены, сейчас по законопроекту идут консультации с администрацией президента и исполнительной властью по возможности его принятия."Главное, что в этом законопроекте содержится - прежде всего, сокращение любых сроков рассмотрения обращений граждан Украины, когда они попадают на нашу территорию как беженцы, предоставления им статуса временного беженца или беженца, право на убежище без необходимости медицинского освидетельствования, сдачи экзаменов или собеседований на знание русского языка", - подчеркнул политик на пресс-конференции по вопросам миграции и гражданства.
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константин затулин, общество, украина, россия, снг, беженцы, госдума рф
14:44 28.03.2022 (обновлено: 14:57 28.03.2022)
 
Депутат предложил упростить для беженцев порядок въезда в Россию

Депутат Затулин предложил отменить медосмотр и экзамены на знание языка для беженцев

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России по Тамбовской области встречают поезд с беженцами из Мариуполя
Сотрудники МЧС России по Тамбовской области встречают поезд с беженцами из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС России по Тамбовской области встречают поезд с беженцами из Мариуполя
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин разработал поправки, упрощающие порядок прибывания и нахождения беженцев в РФ, в частности, отменяющие медосвидетельствование и экзамены на знание языка.
Так парламентарий отметил, что поправки в закон "О беженцах" и закон "О правовом положении иностранных граждан" уже подготовлены, сейчас по законопроекту идут консультации с администрацией президента и исполнительной властью по возможности его принятия.
"Главное, что в этом законопроекте содержится - прежде всего, сокращение любых сроков рассмотрения обращений граждан Украины, когда они попадают на нашу территорию как беженцы, предоставления им статуса временного беженца или беженца, право на убежище без необходимости медицинского освидетельствования, сдачи экзаменов или собеседований на знание русского языка", - подчеркнул политик на пресс-конференции по вопросам миграции и гражданства.
Беженцы из Украины: куда направляются вынужденные переселенцы
18 марта, 20:17Инфографика
Беженцы с Украины: куда направляются вынужденные переселенцы
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Константин ЗатулинОбществоУкраинаРоссияСНГБеженцыГосдума РФ
 
 
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