https://ria.ru/20220328/bayden-1780505996.html

Британские СМИ назвали заявление Байдена о Путине серьезной оплошностью

Британские СМИ назвали заявление Байдена о Путине серьезной оплошностью - РИА Новости, 28.03.2022

Британские СМИ назвали заявление Байдена о Путине серьезной оплошностью

Новое заявление президента США Джо Байдена про российского лидера Владимира Путина может быть самой серьезной словесной "оплошностью" в карьере американского... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:17

2022-03-28T16:17

2022-03-28T17:40

в мире

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россия

джо байден

владимир путин

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ЛОНДОН, 28 мар - РИА Новости. Новое заявление президента США Джо Байдена про российского лидера Владимира Путина может быть самой серьезной словесной "оплошностью" в карьере американского президента и вновь возродит подозрения о снижении его когнитивных функций, пишет газета Times.Байден в субботу выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране. В субботу Дмитрий Песков заявил на высказывание Байдена, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в РФ. Белый дом пояснил слова Байдена, заявившего во время публичного выступления в Варшаве, что российский лидер "не может оставаться у власти", отметив, что Байден не имел в виду смену власти в РФ."Долгая политическая карьера президента Байдена полна оплошностей, но его заявление о том, что президент Путин "не может оставаться у власти", может быть самой серьезной на данный момент. Замечание Байдена, несомненно, возродит заявления критиков о том, что американский президент... страдает серьезным снижением когнитивных функций", - отмечает издание.По мнению издания, слова американского президента "омрачили дни кропотливой работы по объединению европейских союзников против России".Байдена неоднократно просили пройти тест на нарушение когнитивных функций. В начале февраля, после оскорбления президента в адрес журналиста, письмо с такой просьбой направили почти 40 конгрессменов-республиканцев. В июне минувшего года экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон и 13 конгрессменов также призвали президента США незамедлительно пройти подобный тест, заявив, что "снижение умственных способностей" и забывчивость американского лидера стали более заметными.

https://ria.ru/20220328/bayden-1780454933.html

https://ria.ru/20220327/bayden-1780349433.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, дмитрий песков, сша, москва, россия, джо байден, владимир путин