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Армянская авиакомпания Flyone Armenia начала выполнять рейсы в Сочи - РИА Новости, 28.03.2022
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Туризм
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Армянская авиакомпания Flyone Armenia начала выполнять рейсы в Сочи
Армянская авиакомпания Flyone Armenia начала выполнять рейсы в Сочи - РИА Новости, 28.03.2022
Армянская авиакомпания Flyone Armenia начала выполнять рейсы в Сочи
Армянская авиакомпания Flyone Armenia открыла регулярные рейсы в Сочи, сообщает пресс-служба российского аэропорта. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:13
2022-03-28T14:13
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ЕРЕВАН, 28 мар — РИА Новости. Армянская авиакомпания Flyone Armenia открыла регулярные рейсы в Сочи, сообщает пресс-служба российского аэропорта.Flyone Armenia выполнила первый рейс в Сочи в воскресенье, 27 марта. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю – в понедельник, четверг, субботу и воскресенье на авиалайнерах А320 вместимостью до 180 пассажиров.Из Еревана рейсы отправляются в 19.00 по местному времени. В сочинский аэропорт самолет прибывает в 19 часов 15 минут. Вылет из Сочи – в 20 часов 30 минут. Прибытие в Ереван в 22 часа 45 минут по местному времени. В пути – 1 час 15 минут.С марта Flyone Armenia выполняет рейсы по маршруту Ереван - Москва - Ереван.Сейчас в Ереван из Сочи выполняются ежедневные полеты компаний "Аэрофлот", "Азимут", "Уральские авиалинии", Nordwind, Pegas Fly, Red Wings, S7 и других авиаперевозчиков.Flyone Armenia получила сертификат эксплуатанта 27 октября 2021 года. Летает по нескольким направлениям – таким, как Москва, Лион, Стамбул. Флот авиакомпании состоит из самолетов семейства Airbus A320.
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туризм, новости - туризм, туристы, стамбул, москва, лион, airbus a320, сочи, ереван, армения
14:13 28.03.2022
 
Армянская авиакомпания Flyone Armenia начала выполнять рейсы в Сочи

Армянская авиакомпания Flyone Armenia начала летать из Еревана в Сочи

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Звартноц в Ереване
Пассажиры в Международном аэропорту Звартноц в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 28 мар — РИА Новости. Армянская авиакомпания Flyone Armenia открыла регулярные рейсы в Сочи, сообщает пресс-служба российского аэропорта.
Flyone Armenia выполнила первый рейс в Сочи в воскресенье, 27 марта. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю – в понедельник, четверг, субботу и воскресенье на авиалайнерах А320 вместимостью до 180 пассажиров.
Из Еревана рейсы отправляются в 19.00 по местному времени. В сочинский аэропорт самолет прибывает в 19 часов 15 минут. Вылет из Сочи – в 20 часов 30 минут. Прибытие в Ереван в 22 часа 45 минут по местному времени. В пути – 1 час 15 минут.
С марта Flyone Armenia выполняет рейсы по маршруту Ереван - Москва - Ереван.
Сейчас в Ереван из Сочи выполняются ежедневные полеты компаний "Аэрофлот", "Азимут", "Уральские авиалинии", Nordwind, Pegas Fly, Red Wings, S7 и других авиаперевозчиков.
Flyone Armenia получила сертификат эксплуатанта 27 октября 2021 года. Летает по нескольким направлениям – таким, как Москва, Лион, Стамбул. Флот авиакомпании состоит из самолетов семейства Airbus A320.
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