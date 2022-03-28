https://ria.ru/20220328/armeniya-1780432358.html

Армянская авиакомпания Flyone Armenia начала выполнять рейсы в Сочи

Армянская авиакомпания Flyone Armenia начала выполнять рейсы в Сочи - РИА Новости, 28.03.2022

Армянская авиакомпания Flyone Armenia начала выполнять рейсы в Сочи

Армянская авиакомпания Flyone Armenia открыла регулярные рейсы в Сочи, сообщает пресс-служба российского аэропорта. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:13

2022-03-28T14:13

2022-03-28T14:13

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ЕРЕВАН, 28 мар — РИА Новости. Армянская авиакомпания Flyone Armenia открыла регулярные рейсы в Сочи, сообщает пресс-служба российского аэропорта.Flyone Armenia выполнила первый рейс в Сочи в воскресенье, 27 марта. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю – в понедельник, четверг, субботу и воскресенье на авиалайнерах А320 вместимостью до 180 пассажиров.Из Еревана рейсы отправляются в 19.00 по местному времени. В сочинский аэропорт самолет прибывает в 19 часов 15 минут. Вылет из Сочи – в 20 часов 30 минут. Прибытие в Ереван в 22 часа 45 минут по местному времени. В пути – 1 час 15 минут.С марта Flyone Armenia выполняет рейсы по маршруту Ереван - Москва - Ереван.Сейчас в Ереван из Сочи выполняются ежедневные полеты компаний "Аэрофлот", "Азимут", "Уральские авиалинии", Nordwind, Pegas Fly, Red Wings, S7 и других авиаперевозчиков.Flyone Armenia получила сертификат эксплуатанта 27 октября 2021 года. Летает по нескольким направлениям – таким, как Москва, Лион, Стамбул. Флот авиакомпании состоит из самолетов семейства Airbus A320.

https://ria.ru/20220325/aeroflot-1780000492.html

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Лана Баева

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