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СК установит обстоятельства расстрела мирных жителей в Запорожье - РИА Новости, 27.03.2022
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СК установит обстоятельства расстрела мирных жителей в Запорожье
СК установит обстоятельства расстрела мирных жителей в Запорожье - РИА Новости, 27.03.2022
СК установит обстоятельства расстрела мирных жителей в Запорожье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства расстрела мирных жителей на блокпосту в Запорожье,... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T18:42
2022-03-27T18:43
донецкая народная республика
россия
запорожье
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
в мире
александр бастрыкин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства расстрела мирных жителей на блокпосту в Запорожье, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в интернете была опубликована информация о том, что 17 марта в Запорожье, на расположенном на выезде из города блокпосту, украинские боевики расстреляли мирных жителей, пытавшихся покинуть город. В результате чего двое местных жителей погибли, трое получили огнестрельные ранения."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к ответственности", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика, россия, запорожье, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, в мире, александр бастрыкин
18:42 27.03.2022 (обновлено: 18:43 27.03.2022)
 
СК установит обстоятельства расстрела мирных жителей в Запорожье

Глава СК Бастрыкин поручил установить обстоятельства расстрела мирных жителей в Запорожье

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства расстрела мирных жителей на блокпосту в Запорожье, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в интернете была опубликована информация о том, что 17 марта в Запорожье, на расположенном на выезде из города блокпосту, украинские боевики расстреляли мирных жителей, пытавшихся покинуть город. В результате чего двое местных жителей погибли, трое получили огнестрельные ранения.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к ответственности", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
Вчера, 18:23
СК расследует жестокое обращение украинских националистов с военнопленными
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияЗапорожьеВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинВ миреАлександр Бастрыкин
 
 
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