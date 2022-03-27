https://ria.ru/20220327/ukraina-1780340818.html

NYT: в погоне за прибылью соцсети сделали из Украины мем

NYT: в погоне за прибылью соцсети сделали из Украины мем - РИА Новости, 27.03.2022

NYT: в погоне за прибылью соцсети сделали из Украины мем

Украинскому кризису уделяют много внимания в соцсетях, но используют его либо для пропаганды, либо ради получения прибыли, пишет журналистка Хейли Фелан в эссе... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T15:52

2022-03-27T15:52

2022-03-27T17:15

в мире

владимир путин

технологии

россия

илон маск

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинскому кризису уделяют много внимания в соцсетях, но используют его либо для пропаганды, либо ради получения прибыли, пишет журналистка Хейли Фелан в эссе для The New York Times.По ее мнению, тема Украины обросла множеством мемов, а это влечет за собой не только позитивные, но и негативные последствия. Причиной такого феномена Фелан назвала алгоритмы работы соцсетей, нацеленные на распространение самого прибыльного контента."Важно отметить, что это не обязательно естественное социальное явление. Скорее это прямой результат алгоритма, разработанного компаниями, стремящимися к прибыли. Социальные сети оптимизированы для самых быстрых, самых горячих и самых возмутительных действий, сказал мне Макс Стоссель, советник Центра гуманных технологий, некоммерческой организации, занимающейся переосмыслением цифровой инфраструктуры", — объяснила автор статьи.Фелан осудила предложение Илона Маска сразиться с российским президентом за судьбу Украины: по ее словам, из-за такого отношения к информации сложная геополитическая история превращается в соцсетях в простой до абсурдности нарратив. "Прежде чем мы это осознаем, у нас появляется технологический миллиардер, вызывающий российского президента на драку, как если бы они были в школьной раздевалке. И толпа приветствует все это", — посетовала она.Журналистка обратила внимание и на случай, когда в соцсетях завирусился снимок палестинской активистки Ахед Тамими, противостоящей израильскому солдату. Фотографию от 2012 года выдали за изображение украинки, выступившей против российского военнослужащего. По мнению Фелан, упрощение создает благодатную почву для подобных фейков."Помимо важных вопросов о том, почему одни конфликты собирают наши клики, а другие — нет, видео с "неправильной" маркировкой иллюстрируют "эффект сломанного телефона", который происходит, когда мы бездумно лайкаем и делимся чем-либо. Даже без вопиющей лжи, сжимая сложные глобальные события в плоские изображения, которые можно понять с небольшим контекстом, социальные сети, как правило, продвигают упрощенные нарративы, подтверждающие существующие предубеждения. Это делает пользователей невероятно уязвимыми для дезинформации и пропаганды", — считает автор статьи.Она напомнила о противоположных эффектах слишком активного потребления в соцсетях информации о кризисных ситуациях: это может привести как к усилению тревожности, что лишь провоцирует панику, так и к "чувству самодовольства"."Мы верим, будто уже знаем, что происходит, и можем быть совершенно убежденными в своих представлениях о том, кто такие "плохие парни", а кто — "хорошие парни", — заключила Фелан.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220323/feyki-1779741661.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220327/sotsset-1780327952.html

https://ria.ru/20220324/zapad-1779915880.html

https://ria.ru/20220323/gosduma-1779701976.html

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Ольга Матыс

в мире, владимир путин, технологии, россия, илон маск, луганская народная республика, украина