https://ria.ru/20220327/sokrascheniya-1780321470.html

В Псковской области не зафиксировали массовых сокращений на предприятиях

В Псковской области не зафиксировали массовых сокращений на предприятиях - РИА Новости, 27.03.2022

В Псковской области не зафиксировали массовых сокращений на предприятиях

Массовых сокращений рабочего персонала не зафиксировано на предприятиях Псковской области, основная часть которых работает с прежней загрузкой на фоне санкций... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T12:54

2022-03-27T12:54

2022-03-27T12:54

псковская область

экономика

россия

санкции в отношении россии

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Массовых сокращений рабочего персонала не зафиксировано на предприятиях Псковской области, основная часть которых работает с прежней загрузкой на фоне санкций против России, заявил губернатор региона Михаил Ведерников."На данный момент ситуация у нас в регионе остается стабильной. За редким исключением предприятия работают в прежней динамике, с прежней загрузкой. Массовых сокращений рабочего персонала на сегодняшний день не зафиксировано", - сказал он на заседании регионального оперштаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале Ведерникова.При этом, по оценке псковского губернатора, санкции, введенные против России, "не пройдут бесследно" для областной экономики."Безусловно, санкции не пройдут бесследно. То, что сейчас мы не видим всех их последствий, говорит лишь о том, что они имеют отложенный эффект. Мы это хорошо понимаем – постоянно держим руку на пульсе, анализируем ситуацию, прогнозируем риски и активно прорабатываем как комплексные, так и адресные меры поддержки", – отметил Ведерников.Так, в настоящее время перечень системообразующих предприятий Псковской области расширен до 37 компаний. Туда включены, в частности, завод электротехнического оборудования, Великолукский мясокомбинат, швейная фабрика "Славянка" и опытный завод "Микрон".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220327/moskva-1780314037.html

https://ria.ru/20220327/defitsit-1780298404.html

псковская область

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

псковская область, экономика, россия, санкции в отношении россии, михаил ведерников