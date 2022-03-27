https://ria.ru/20220327/saudovskayaaraviya-1780488555.html
Саудовская Аравия начала выдавать визы в аэропорту
Саудовская Аравия начала выдавать визы в аэропорту - РИА Новости, 28.03.2022
Саудовская Аравия начала выдавать визы в аэропорту
Правительство Саудовской Аравии возобновило программу выдачи виз по прибытии для владельцев действительных разрешений на въезд в США, Великобританию и... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-27T15:38
2022-03-27T15:38
2022-03-28T16:17
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Правительство Саудовской Аравии возобновило программу выдачи виз по прибытии для владельцев действительных разрешений на въезд в США, Великобританию и Шенгенскую зону, сообщает Saudi Press Agency.Есть еще несколько условий: одна из трех виз должна быть использована хотя бы раз, также нужно прибыть в страну национальным авиаперевозчиком – Saudi, Flynas или Flyadeal.Гостям необходимо будет приобрести страховку от COVID-19, которую они могут оформить в любом из международных аэропортов Саудовской Аравии.При выполнении всех условий путешественник может получить туристическую визу сроком на 12 месяцев.Кроме того, граждане любой страны, имеющие право на участие в программе электронной визы (Россия входит в список – прим. ред.), что была введена в 2019 году, также могут получить разрешение на въезд по прибытии, независимо от авиакомпании, которой они путешествуют.Ранее, 6 марта, страна объявила об отмене всех ограничений, введенных из-за пандемии. Гостям Саудовской Аравии больше не нужно предъявлять подтверждение вакцинации или ПЦР-тест для въезда. Правила социального дистанцирования отменены, а маски требуются только в закрытых общественных помещениях.
https://ria.ru/20220310/dubay-1777435843.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, саудовская аравия, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь
15:38 27.03.2022 (обновлено: 16:17 28.03.2022)
Саудовская Аравия начала выдавать визы в аэропорту
Саудовская Аравия возобновила программу выдачи виз по прибытии
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Правительство Саудовской Аравии возобновило программу выдачи виз по прибытии для владельцев действительных разрешений на въезд в США, Великобританию и Шенгенскую зону, сообщает
Saudi Press Agency.
Есть еще несколько условий: одна из трех виз должна быть использована хотя бы раз, также нужно прибыть в страну национальным авиаперевозчиком – Saudi, Flynas или Flyadeal.
Гостям необходимо будет приобрести страховку от COVID-19, которую они могут оформить в любом из международных аэропортов Саудовской Аравии.
При выполнении всех условий путешественник может получить туристическую визу сроком на 12 месяцев.
Кроме того, граждане любой страны, имеющие право на участие в программе электронной визы (Россия входит в список – прим. ред.), что была введена в 2019 году, также могут получить разрешение на въезд по прибытии, независимо от авиакомпании, которой они путешествуют.
“Восстановление программы выдачи виз по прибытии - это последний шаг в возвращении Саудовской Аравии к уровню открытости до пандемии. Это делает ее одним из самых доступных направлений в мире для отдыха, деловых и религиозных поездок”, – сказал министр туризма Королевства Саудовской Аравии Ахмед Аль-Хатиб.
Ранее, 6 марта, страна объявила об отмене всех ограничений, введенных из-за пандемии. Гостям Саудовской Аравии больше не нужно предъявлять подтверждение вакцинации или ПЦР-тест для въезда. Правила социального дистанцирования отменены, а маски требуются только в закрытых общественных помещениях.