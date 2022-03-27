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В России достаточно производств по изготовлению медизделий, заявил Мурашко - РИА Новости, 27.03.2022
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В России достаточно производств по изготовлению медизделий, заявил Мурашко
В России достаточно производств по изготовлению медизделий, заявил Мурашко - РИА Новости, 27.03.2022
В России достаточно производств по изготовлению медизделий, заявил Мурашко
Производств по изготовлению медицинских изделий в России достаточно, вопрос лишь в расширении ассортимента, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:53
2022-03-27T14:53
россия
общество
михаил мурашко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар - РИА Новости. Производств по изготовлению медицинских изделий в России достаточно, вопрос лишь в расширении ассортимента, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В РФ достаточное количество и собственных производств, изготавливающих медицинские изделия из титана и ряда других материалов. Они производятся. И вопрос просто расширения ассортиментной политики", - сказал Мурашко в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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россия, общество, михаил мурашко
14:53 27.03.2022
 
В России достаточно производств по изготовлению медизделий, заявил Мурашко

Министр здравоохранения Мурашко: в России достаточно производств медицинских изделий

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар - РИА Новости. Производств по изготовлению медицинских изделий в России достаточно, вопрос лишь в расширении ассортимента, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РФ достаточное количество и собственных производств, изготавливающих медицинские изделия из титана и ряда других материалов. Они производятся. И вопрос просто расширения ассортиментной политики", - сказал Мурашко в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
14:34
Россия сможет выпускать необходимые лекарства, заявил Мантуров
 
РоссияОбществоМихаил Мурашко
 
 
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