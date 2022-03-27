https://ria.ru/20220327/proizvodstvo-1780334888.html
В России достаточно производств по изготовлению медизделий, заявил Мурашко
В России достаточно производств по изготовлению медизделий, заявил Мурашко - РИА Новости, 27.03.2022
В России достаточно производств по изготовлению медизделий, заявил Мурашко
Производств по изготовлению медицинских изделий в России достаточно, вопрос лишь в расширении ассортимента, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:53
2022-03-27T14:53
2022-03-27T14:53
россия
общество
михаил мурашко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар - РИА Новости. Производств по изготовлению медицинских изделий в России достаточно, вопрос лишь в расширении ассортимента, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В РФ достаточное количество и собственных производств, изготавливающих медицинские изделия из титана и ряда других материалов. Они производятся. И вопрос просто расширения ассортиментной политики", - сказал Мурашко в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20220327/lekarstva-1780332292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, михаил мурашко
В России достаточно производств по изготовлению медизделий, заявил Мурашко
Министр здравоохранения Мурашко: в России достаточно производств медицинских изделий